“مواصفات فتاة أحلامي” صفات الفتاة المثالية بالنسبة لي

أميرة أحلامي، فتاة ليس لها وجود سوى في خيالي، منذ سنوات طويلة رسمت ملامحها في مخيلتي، رسمت شكلها : شعرها عينيها شفتيها خديها قامتها، و رسمت شخصيتها و قلبها، و بعد أن انتهيت من رسمها وقعت في حبها، أجل وقعت في حب فتاة ليس وجود سوى في مخيلتي، و منذ ذلك الحين، أصبحت أكتب عنها قصائد العشق، و أؤلف عنها قصص حب خيالية و أعيش معها بداخل هذه القصص، و في الليل أراها في أحلامي، أحلام بداخلها .. ألتقي مع حبيبة قلبي و نجلس معا و نتكلم مع بعضنا البعض، و نقضي لحظات غاية في الروعة، أحلاما .. كنت أتمنى أن أبقى نائما و لا أستيقظ منها.

و هذه مواصفات فتاة أحلامي:

شكل مواصفات أميرة أحلامي

عندما أغمض عيناي .. أرى فتاة حسناء بشرتها بيضاء مثل الثلج، عيونها خضراء و شعرها أسود و طويل، وجهها ملائكي و ابتسامتها بريئة مثل ابتسامة الأطفال، فتاة رشيقة و قامتها معتدلة، و ترتدي فستانا أبيض يكشف ذراعيها، فتاة تشبه الأميرات اللواتي يعشن في القصور و اللواتي قرأت عنهن في قصص الخيال.

أميرة أحلامي أريدها أن تكون تؤمن بالحب

‏لا أتكلم عن الحب الذي أصبح في هذا الزمن أو بالأحرى ما يسمونه الحب لأن هذا ليس حباً أصلا، حيث أصبحت العلاقات تنتهي في وقت قصير و لأسباب تافهة، و لا أتكلم أيضاً عن تلك العلاقات الرخيصة التي أصبحت منتشرة في هذا العالم، حيث أصبح الناس يرتبطون من أجل علاقات غرفة النوم فقط، فالحب أكبر من هذه الأشياء، و أما تلك العلاقات فهي غالبا لا تستمر، لأن الرجل عندما يرتبط مع فتاة من أجل جمالها و من أجل إقامة علاقة داخل غرفة النوم معها فقط، فهو يمكن أن يرتبط مع أي فتاة جميلة أخرى، لأنه أغلب الفتيات لهن أجساد فاتنة، و عندما سيرى فتاة أجمل من عشيقته فهناك احتمال كبير أن يركض خلفها و ينسى عشيقته الأولى، لكن عندما يرتبط الرجل مع فتاة لأنه يحبها من قلبه و بكل صدق، و لأنه معجب بشخصيتها و طريقة تفكيرها و بصفاتها الداخلية فمن الصعب أن يفكر في فتاة أخرى، لأنه قد يجد ألف فتاة تشبه حبيبته في وجهها و شكلها أو أجمل منها لكن من الصعب أن يجد فتاة تشبهها من الداخل، من الصعب أن يجد فتاة لها نفس الشخصية .. نفس طريقة التفكير .. نفس التصرفات، و لأنه يوجد في قلبه حب صادق لا يشعر به مع أي فتاة أخرى حتى و لو كانت أجمل من حبيبته.

‏الحب الذي أتكلم عنه هو ذلك الحب الحقيقي النابع من القلب، ذلك الحب الذي يجعلك تبتعد عن كل نساء الكون من أجل فتاة واحدة، ذلك الحب الذي يجعلك تشعر بالسعادة فقط بمجرد رؤية حبيبتك، ذلك الحب الذي يجعلك تشعر بالإرتياح للفتاة التي تحبها و تطمئن لها، و يجعلك ترغب في تمضية كل عمرك معها.

أميرة أحلامي أريدها أن تكون حنونة و رقيقة المشاعر

عندما أكون حزينا و مهموما تقترب مني و تسألني : ماذا بك ؟ ثم تضمني إلى حضنها و تغمرني بحنانها و تقول لي : لا تحزن يا حبيبي .. أنا هنا معك

فتاة أهرب من ضجيج العالم و من زحمة الدنيا و أترك كل شيء ورائي، و أضع رأسي على صدرها و أنسى كل شيء.

أميرة أحلامي أريدها أن تكون حبيبتي و صديقتي في نفس الوقت

شيء رائع أن تكون حبيبتي هي صديقتي، نجلس مع بعضنا البعض و نناقش المواضيع و نتحدث في عدة أشياء، و نتكلم عن مشاكلنا الخاصة و نحاول إيجاد حلول لها معا، و نبوح بأسرارنا لبعضنا البعض

و بينما هي تتحدث بجدية و منهمكة في الشرح، أتسلل إلى وجهها و أقبلها على شفتيها، و أقول لها :

– أعذريني .. لم أستطع مقاومة رؤية شفتيك و هما تتحركان

فتجيبني غاضبة :

– هل كنت تنصت إلي أم كنت تراقب شغتاي

حقا إنه شعور رائع، و بصراحة أعتقد أنه من بين أكبر أسباب فشل العلاقة الزوجية، هو أن الشيء الوحيد الذي يجمع بين الرجل و المرأة هو الفراش، حيث أن الرجل لا يجمعه بزوجته سوى علاقة غرفة النوم، و التي تكون أحيانا بدون مقدمات و بطريقة عشوائية و أحياناً بدون مشاعر، و عندما يفرغ شهوته ينصرف، كما أنه غالباً لا يتكلم معها إلا عندما يريد منهما تنفيذ الواجبات المنزلية كإعداد الطعام و غسل الملابس و غيرها.

و هكذا فهو لا يرى فيها إلا الجسد و لا يرى فيها إلا تلك المرأة التي تقوم بالواجبات المنزلية، و ينسى أن يتعامل معها كصديقة، كامرأة لها قلب و إحساس و هموم تريد أن تبوح بها و أشياء كثيرة تريد أن تتكلم معه فيها.

بدلا من هذه النظرة التي ينظر إليها، يجب أن يكون عشيقها و صديقها في نفس الوقت، يجب أن يجلس معها يتكلم معها يتناقش معها، يسألها عن حالها و يطمئن عليها و يكون حنوناً معها …، فالمرأة تحتاج أحياناً إلى صديق تتكلم معه و تفرغ له كل ما في قلبها، و أعتقد أن الصداقة بين الرجل و زوجته يمكن أن تحل الكثير و تمنع وقوع الكثير من المشاكل.

لهذا السبب أريد أن تكون أميرة أحلامي عشيقتي و صديقتي في نفس الوقت.

أميرة أحلامي أريدها أن تكون رومانسية

عندما يبدأ المطر بالهطول نقف معا خلف زجاج النافذة، و نتأمل في قطرات المطر و هي تتساقط، نتأمل في تساقط المطر و هي مختبئة في حضني أدفئها و تدفئني، ثم أقبلها على جبينها و أقول لها و هي في حضني

– هل تعرفين كم أحبك ؟

– ‏لا أعرف .. أخبرني

– ‏أحبك .. بقدر قطرات المطر التي تتساقط في هذه اللحظات

و في مشهد آخر، نقف أنا و هي تحت المطر بدون سقف و بدون مظلة ، و نعيش أحلى لحظات العشق ، نعانق بعضنا و نتبادل القبلات تحت المطر.

و قبل أن تنام تضع رأسها على صدري، ثم أحكي لها قصة و أنا أذاعب شعرها بيدي إلى أن تنام و هي في حضني مثل طفلة صغيرة، ثم أتأمل في وجهها البريء و هي نائمة مثل الملاك، ثم أقبلها على خدها و أقول : أحلاما سعيدة طفلتي الصغيرة

و غيرها من مشاهد الرومانسية التي ليس لها نهاية.

أميرة أحلامي أريدها أن تكون صفحة بيضاء

لازال لم يلمسها أي رجل و لم تلوثها أيادي البشر، لازالت تحافظ على نظافتها في زمن تلوتث فيه أجساد الفتيات، و لازالت بريئة و لا تعرف خبث النساء.

أريد أن أكون أول رجل يلمسها، أول رجل يمسكها بيديه من خصرها و يهمس لها بأجمل الكلمات و عيونه تنظر في عينيها ثم يقبلها على شفتيها العسليتين.

أعرف أنه صعب و أشبه بالمستحيل أن أجد فتاة لم يلمسها أحد في هذا الزمن، فأنا أعيش في هذا العالم و أرى ما يحدث فيه بعيوني، أرى أن العلاقات الرخيصة أصبحت منتشرة مثل الوباء، و أرى أنه لم تعد قيمة لأكثر أجساد النساء، أرى كم من فتاة يواجه أبيها مصاعب الدنيا و يتعب من أجلها و يتصدى للضربات لكي لا تصيبها و أحياناً يتنازل عن أحلامه ليحقق أحلامها، و في النهاية تخون ثقته و تلوث وجهه مع ذئب خسر عليها كلمتين.

و لكن رغم ذلك لازال لدي أمل أنه في مكان ما من هذا العالم توجد فتاة لازال لم يلمسها أحد و لازالت طاهرة و نقية، و لم تلوثها أيادي البشر و لم تنهش جسدها الذئاب.

أميرة أحلامي أريدها أن تكون منعزلة عن هذا العالم الحقير

لا أقصد أن تكون انطوائية، و لكن أقصد أن تكون تعيش بعيداً عن هذا العالم الملوث ، لا ترافق الأولاد و لا تجلس وسط الرجال، و لا ترافق الفتيات الرخيصات، و لا تسمح للفتيات اللواتي يلومونها عن عزلتها أن يؤثروا عليها و يُدخِلوها إلى عالمهمن الملوث ، فهم فقط يحسدونها على برائتها و طهرها و يريدونها أن تصبح مثلهن.

و أريدها أن تبقى بعيدة عن الأضواء و لا تثثير انتباه أحد، بعيداً عن ضجيج العالم، بعيداً عن زحمة الدنيا، و غامضة لا يعرف أسرارها أحد.

أميرة أحلامي أريدها أن تكون صعبة المنال

قد يبدوا هذا غريبا لأن الكثير من الرجال يتمنون الحصول على فتاة سهلة المنال، أما أنا فأريد أن تكون أميرة أحلامي عنيدة جداً و صعبة المنال و أريد أن أتعذب كثيرا و أتعب قبل الحصول عليها، أريد أن أفعل المستحيل من أجلها و رغم ذلك تبقى النتيجة غامضة و غير مضمونة، لأنه في نظري كلما كانت الفتاة صعبة المنال كلما كانت قيمتها كبيرة ( بطبيعة الحال ليس دائما فهناك إستثناءات ) ، و إن كانت الفتاة صعبة المنال فإن حصلت عليها فسيكون من الصعب أن تستسلم لرجل آخر، و أما الفتاة التي تكون سهلة المنال و تستسلم من أول محاولة فهذا يعني أنها ليس لها قيمة و شخصيتها ضعيفة و أي شخص قد يأخذها، كما أن الفتاة التي تكون سهلة المنال يمل منها الرجل بسرعة و يتركها بعد أن يصل إلى هدفه.

أميرة أحلامي أريدها أن تكون صريحة معي

أريدها أن تكون صريحة معي و لا تكون بيننا أي أسرار، مثلا إن رأت فِيّٓ شيئا أغضبها أو فعلتُ شيئا جرحها بدون قصد، لا أريدها أن تخفي الأمر و تبقى صامتة و تحمل في قلبها الألم أو تذهب و تشتكي للناس، بل أريدها أن تأتي إلي و تخبرني بكل شيء، و نحل المشكلة فقط بيننا و لا يعرف أسرارنا أحد

حبيبتي .. هذه حياتنا بيني و بينك

و ما دخل الناس فينا

لا تشتكي للناس

تعالي و أخبريني أنا

لحد الآن تكلمت فقط عن المواصفات التي أحبها و لكني لم أتكلم عن المواصفات التي أكرهها، من بين أكثر الصفات التي أكرهها هي الفتاة التي تسمع لكلام الناس و تصدق أي شيء يقولونه عني

إسمعي حبيبتي .. إن قال لك الناس شيئا عني فلا تصدقيهم و تعالي و أخبريني، و إن كنتُ مخطئا سأعتذر منك و أطلب منك السماح، و إن كنتُ على صواب سأوضح لك و أفسر لك كل شيء

حبيبتي .. أريدك أن تعرفي شيئا، هناك أشخاص يحسدوننا على ضحكتنا، بسمتنا، حبنا، تفاهمنا مع بعضنا البعض، و يتمنون أن نفترق

و الناس أفواههم هي ملك لهم و من السهل أن يقولوا أي شيء، و هناك الكثير من الأشخاص الذين يريدون أن يفرقوا بين إثنين

أرأيتم، لقد أصبحتُ أتكلم مع أميرة أحلامي و كأنها معي، ألم أقل لكم في البداية أني رسمتها في خيالي ثم وقعت في حبها، نعم لقد رسمتها، و الآن أتمنى أن أكون قد رسمتها في خيالكم رغم أني أعرف أن ذلك يشبه المستحيل، لأنه لا أحد يستطيع أن يراها كما أراها أنا