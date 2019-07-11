مها المصري وتشويه عمليات التجميل وتصريحها المثير لعمليات التجميل

قررت الفنانة السورية الأصل مها المصري بالتفكير في أمر الاعتزال بعد ما رأت كميه التنمر الرهيبة التي حدثت لها بعد عمليات التجميل التي للأسف عادت عليها بكل ما هو سيئ لا نها فشلت وغيرت وجهها تماما وقد جاءت الفنانة السورية مها المصري في لقاء تلفزيوني لها صرحت فيه أنها تعبت كثيرا من التنمر وتستغرب كيف الناس أن يجرؤا ويتنمروا عليها بهذه الطريقة وتجد السخرية علي وجهها وشكلها بعد أجراء العملية مما أدى إلي أنها تعاني كثيرا من هذه الكلمات وأنها بكت كثيرا وكيف الناس يتدخلوا في أشياء شخصيه لهذا الحد وان كلامهم قد يجعل الإنسان مكتئب وحزين طول الوقت.

الندم والحزن مصير مها المصري

صرحت الفنانة مها المصري أنها ندمت كثيرا علي كثره عمليات التجميل التي فعلتها وقالت أنا لم اكن بحاجه إلى كل هذه العمليات ولكن أنا كنت أسير مع التيار ومع الموضة العصرية التي كلفتني الكثير من الأموال ونهاية المطاف أنها قد شوهت جمالي.

بداية مها المصري وتاريخها الفني

بدأت حياتها في التمثيل عقب برنامج للأطفال مع شقيقتها الكبرى في تقديم برامج للأطفال في التلفزيون السوري ثم امتد فنها إلي التمثيل في التلفزيون وقدمت دور في مسلسل فوزية , ثم تزوجت في بداية نجاحها من مدير التصوير حازم بياعه ثم انجبت منه طفلتها ديما بياعه التي تعمل ممثله أيضا ,ثم انفصلت عن زوجها وتزوجت المخرج التلفزيوني العراقي عدنان إبراهيم ثم انجبت منه ولد وبنت اسمهما طيف وريم.

بداية إجرائها لعمليات التجميل في 2002

في بداية هذا العام بدأت بإجراء عمليات التجميل ولكن مواد الحقن كانت سيئة، وظهرت أثار هذه المواد بعد سنه بتأثيرها السلبي فوق شفتيها مما اضطرها بتصليح كل شيء من جديد علي اعتقادها فخضعت لعمليات تجميل أخرى لتصلح العيوب الأولية التي حدثت لها من خلال عمليه التجميل الأولي ومن هنا بدأت الرحلة.

معدل إحصائيات عمليات التجميل في الوطن العربي

ذكرت مصادر موثوقة عن أجراء العمليات التجميلية في تقرير صادر من الجمعية الدولية لجراحات عمليات التجميل بان دوله الإمارات تكون في المرتبة الأولى وتليها لبنان ثم مصر وأكدت أن معظمهم من الفنانات والممثلين يعتادون علي السفر تكرارا وإجراء عمليات تجميل وان اقل مركز في لبنان يقوم بإجراء العمليات شهريا من 120 إلى 150 عمليه تجميل كل شهر.