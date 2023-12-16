من هو ولي العهد الكويتي “الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح”؟

اتجهت الأنظار إلى ولي العهد الكويتي”مشعل الأحمد الصباح”، وذلك بعد الإعلان عن وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح بعد تعرضه لوعكة صحية تسببت في وفاته.

فمن هو إذا الشيخ مشعل الأحمد الصباح؟ تولى الشيخ مشعل الأحمد ولاية العهد في يوم 8 من شهر أكتوبر لعام 2020 ميلادي، وذلك بتزكية من أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وبعد مبايعة من مجلس الأمة.

والشيخ مشعل الأحمد هو من مواليد 1940 ميلادي وقد نشأ وترعرع في بيت الحكم فهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح “حاكم دولة الكويت”، وهو أخ لثلاثة حكام، الأول هو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والثاني هو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح والثالث هو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وتلقى الشيخ مشعل تعليمه في مدرسه اسمها مدرسة المباركين، والتي تعتبر أول مدرسه نظامية في الكويت.

كما أنه التحق بكلية “هندون” والتي تقع في المملكة المتحدة البريطانية، و التي درس فيها علوم الشرطة وتخرج منها في سنة 1960 ميلادي.

وبعد أن تخرج الشيخ مشعل من كلية الشرطة “هندون”، التحق بالعمل في وزارة الداخلية وبدأ يتدرج في المناصب حتى انتهى به الأمر أن أصبح رئيسا للمباحث العامة برتبة عقيد، وذلك في عام 1967 ميلادي، واستمر في تولي المنصب حتى سنة 1980 ميلادي.

وتم تعيينه بموجب مرسوم رقم (12/2004) والذي صدر في يوم 13 من شهر أبريل لعام 2004 ميلادي، فعُين نائبا لرئيس الحرس الوطني، وذلك بدرجة وزير حتى تولى ولاية العهد.

وتقلد الشيخ الكثير من المناصب، والتي كان من ضمنها أنه تقلد منصب الرئيس الفخري لجمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية في الفترة ما بين عام 1973 ميلادي لعام 2017 ميلادي.

إنجازاته

كان للشيخ مشعل الأحمد إنجازات كثيرة وبصمات واضحة حيث أنه طور من جهاز أمن الدولة كما حرص على تطوير وتحسين قدرات المنتسبين إليه، كما شهد الحرس الوطني في عهده مراحل متطورة من الابتكار وصلت إلى التميز في هذه المؤسسة العسكرية الأمنية، حيث قامت المؤسسة العسكرية في عهده بأفضل واجباتها ومهامها في سبيل الدفاع عن الوطن والحفاظ على استقراره وأمنه وأمانه خلال فترة تولي سموه لمنصب نائب رئيس الحرس الوطني، وكان بهذا مساند لقوة الإطفاء العام ووزارة الدفاع والداخلية.

كما حصل ديوان نائب رئيس الحرس الوطني في عهده على شهادة الأيزو وعلى جائزة جابر للجودة، كما أن الحرس الوطني قد تمكن من معرفة دوره الاستراتيجي عن طريق اتباع ثلاث خطط استراتيجية خمسية، فمن عام 2010 ميلادي لعام 2015 ميلادي كانت الخطة هي: الأمن أساس التنمية، وما بين عام 2015 لعام 2020 ميلادي كانت الخطة هي: الأمن في المقام الاول، وما بين 2020 ل 2025 كانت الخطة هي: حمايه وسند.

كما قام الحرس الوطني في عهد سموه بإعداد عناصر فنية ذات تدريب وكفاءة كما أن لديهم خبرة ودراية كبيرة بالتعامل مع كافة الظروف الاستثنائية عن طريق استخدامهم لتقنيات حديثة ومطورة بشكل كبير كما ابتكر الحرس الوطني في عهده الكثير من البروتوكولات التعاونية مع الأجهزة الحيوية في الدولة؛ حتى يقدم لها المساعدة والمساندة في وقت الحاجة.

بل إن الحرس الوطني في عهده قام بدور فعال للغاية عن طريق التصدي ومكافحة أزمة المطار في عام 2018 ميلادي كما أن الحرس الوطني قام بمواجهة التسريبات الإشعاعية في المنشآت النفطية كما قام بدعم قوة الإطفاء العام؛ حتى تستطيع مكافحة بعض الحوادث الكبرى كما أنه شارك في مواجهة تحديات انتشار الفيروس المستجد كوفيد 19.

وأما على المستوى الدولي والإقليمي فإن الحرس الوطني في عهده قد قام بعقد اتفاقيات تعاون مشترك مع بعض من الدول الصديقة والشقيقة بغرض الوصول لهدف تمثيل الحرس الوطني في الكويت في الاتحاد الدولي لقوات الشرطة.