إبراهيم فايد يكتب: أين «الصنايعية» من منتديات الشباب؟!

بقلم – إبراهيم فايد

ولَمّا كان (المنتدى) كمصطلح ومفهوم في حد ذاته سواء -شباب العالم أو غيره- هو شيء محمود ويُعَد أحد أبرز أساليب الإعلام الجمعي المتعارَف عليها أكاديميًا ومهنيًا ومجتمعيًا وما يتبعه من غايات توعوية لا حصر لها، ففي رؤيتي المتواضعة أرى لو أنْ تتكامل مفاخر التنظيم مع محاسن هذا المفهوم ليخرج القائمون على «منتديات شباب العالم» بما يحقق الغاية الأسمى لها ألا وهي «تمثيل شباب مصر»، وإن كان شباب مصر حاضرين وبكثافة في هذا المحفل بل وتركوا بصماتهم واضحة جلية عبر رؤى وأفكار وأطروحات وخطط أكاديمية وبحثية واستثمارية وسياسية وغيرها، لكن وبطريقة أو بأخرى لا أحبذ توصيفهم كممثلين عن «السَّواد الأعظم» من الشباب المصري -أولاد البلد الجدعان- الذين لم يتطرق أحد الحضور لعقلياتهم المُفحَمَة والمُفعَمَة بمئات المشكلات والأزمات والأفكار والشكاوى.. وكذا الإشادات والمبادرات وغيرها.

وعليه؛ كشاب، ومتحدث ومستشار إعلامي -سابق- لدى المجلس القومي للعمال والفلاحين، أتساءل:

وبعيدًا عن النقابات المهنية| أين ممثلو اتحاد عمال مصر وأعضاء النقابات العمالية من صيادين ومزارعين وتجار وشباب النقل والشحن والموانئ والمناجم والمحاجر والغزل والنسيج وعمال وإداريّي النيابات وموظفي المحاكم والبريد والسكك الحديدية، وأين السادة التجار أعضاء الغرف التجارية للسلع الاستهلاكية والحبوب وتربية الدواجن وتسمين الماشية وصناعة واستيراد الأعلاف والزيوت والعاملين بالحراسات وأصحاب المخابز وشُعَب إلحاق العمالة بالخارج وتجارة المعادن والأحجار الكريمة والأجهزة الكهربائية والمحمول ومحلات الفِراشة والدمغة والموازين، وأين شباب السائقين والسَّبَّاكين ورجال التشييد والمعمار وصُنَّاع الأثاث وشباب «مَعَلِّمي» المجازر والسلخانات و«أسطوات» الورش (والصنايعية عامةً) والمُجَنَّدين وطلبة الجامعات… إلخ، من منتديات شباب العالم؟!

يؤسفني القول، أنّي وقد تابعْتُ مقتطفات عِدَّة من المنتدى -وكتقييم ديموغرافي- رأيت مالا يقل عن ٩٩.٩% من الحُضور عبر أنشطتهم ومداخلاتهم أمام الميديا وفي حضور فخامة الرئيس والسادة المسؤولين، رأيتهم لا يمثلون شباب مصر لا من قريب أو بعيد، ولم يدركوا أو يُعايِشوا أيًا من مشكلات وأزمات وضغوط ومتطلبات وطموحات وأمنيات شباب مصر في المدن الصغيرة والقرى والأرياف والأحياء البسيطة والعشوائيات والمدن الصناعية والساحلية! فعن أفكار وأطروحات وأزمات أيِّ شباب يتحدثون؟ مع كامل احترامي وتقديري لِچُل الحاضرين -ومنهم الكثير أصدقاء وزملاء أُعِدُّهم من النخبة- ويعلم ربي وضميري أني لا ولم ولن أهدف في سياق مقالتي المتواضعة تلك التطرق أو عقد مقارنات طائفية أو فئوية، ولكن الحق أحَقُّ أن يُتَّبَع، والشعب المصري أحَقُّ أن يُمَثَّلَ أمام قياداتِهِ أفضل تمثيل…

#منتدى_شباب_العالم

#إبراهيم_فايد