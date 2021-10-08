“من بينهم موسيقار كبير وكذا فنان مشهور وشخصية سعودية مشهورة و3 من رجال الاعمال”.. تعرف على عدد زيجات الفنانة سهير رمزى

“أنا مش فاكرة عددهم كام بس الحمدلله كلهم بالحلال”، بتلك الكلمات بدأت الفنانة سهير رمزى حديثها عن زيجاتها، خلال اللقاء الذى تم على فضائية “دى إم سى”، من خلال برنامج “السيرة” والتى تقوم بتقديمة الإعلامية وفاء الكيلانى، كما أكدت خلال اللقاء أنها لم تكن الزوجة الثانية أبداً، حيث أنها لم تكن تقبل الزواج من شخص متزوج على الإطلاق.

زواج سهير رمزى من الموسيقار حلمى بكر..

قامت الفنانة سهير رمزى بالزواج من الموسيقار حلمى بكر، وكان عمرها وقتها 16 عاماً، ولكن كانت الزيجة بشرط أن يقيما مع والدة الفنانة فى فيلاتها الخاصة حيث قالت:ـ “أول زيجة ليا كانت من الموسيقار حلمى بكر وكمان وافق على طول أنه يقيم معانا فى بيت ماما، وهو أول واحد إتجوزته، وهو الوحيد من بين كل الأزواج اللى وافق أنه يقيم معانا فى بيت ماما، وأنا كمان كنت أول زواج بالنسبة له”.

كما بينت الفنانة خلال اللقاء أنهما تزوجا لمدة عام واحد، بسبب رفضه التام أن أتوجه إلى عالم الفن والتمثيل، وأوضحت إلى أنها تم خِطبتها بعد الطلاق من الفنان السودانى إبراهيم خان، ولكن الزواج لم يتم.

هل تزوجت سهير من شخصية هامة بالسعودية؟

كما أوضحت الفنانة أنها تزوجت فى المرة الثانية من شخصية سعودية معروفة، ولكنها لم تذكر الإسم، وظلت هذه الزيجة لمدة 4 سنوات، وكان شرطها الوحيد أن تكمل عملها بمجال الفن، وإنفصلت عنه بسبب كثرة السفر إلى السعودية، وكذلك إقامته الطويلة هناك.

أما عن الزيجة الثالثة لـ سهير رمزى..

وفى المرة الثالثة فقد تزوجت الفنانة من رجل الأعمال الكويتى المعروف أحمد المرة، وعاشت معه نحو 5 سنوات، ثم إنفصلت عنه ولكنها لم تذكر الأسباب.

ماذا عن الفنان محمود قابيل؟

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وعن محمود قابيل فكان الزوج الرابع، وأكدت الفنانة انها عاشت معه مدة عام واحد، وأنها لم تكن تغار عليه أبداً، كما بينت انها تكون فى قمة السعادة حينما ترى أى سيدة معجبة به.

الزيجة الخامسة كانت من نصيب رجل الأعمال سيد متولى..

أما عن زواجها الخامس فكان من رجل الأعمال المعروف سيد متولى، والذى كان يمسك منصب رئيس النادى المصرى البور سعيدى فى ذلك الوقت، وعاشت الفنانة معه نحو ثمانى سنوات، وطُلقت منه وعادت إليه أكثر من مرة، وقالت بأن هذه الفترة من الزواج كانت بمثابة فترة راحة وحب.

أما عن الزيجة السادسة..

وفى المرة السادسة فقد تزوجت من رجل أعمال سورى، ولكنها لم تذكر إسمه، وظلت هذه الزيجة نحو عام واحد، وطُلقت منه رغبةً منها، معلنة السبب فى انها لا تستطيع أن تكمل مسيرتها الفنية معه، وقالت انها تسرعت فى هذه الزيجة.

هل كان للفنان فاروق الفيشاوى نصيب للزواج من الفنانة؟

أما فى المرة السابعة فقد تزوجت من الفنان فاروق الفيشاوى، عقب طلاقه من الفنانة سمية الألفى، وعاشا سوياً نحو خمس سنوات إنفصلا وعادا خلالهما أكثر من مرة، وأكدت أن فاروق كان يغار عليها بشكل صعب، وقالت عن سبب إنفصالهما أن فاروق الفيشاوى فى الفترة الأخيرة كان بشترط عليها أنه يكون البطل أمامها فى كل أعمالها، وكان الأمر بالنسبة لها صعب.

هل كانت الزيجة الثامنه هى الأخيرة لسهير رمزى؟

الزيجة الثامنة والأخيرة على حد ماقالته الفنانة فكانت من نصيب رجل الاعمال المعروف علاء الشربينى، وقد تزوجا منذ 17 عام، وهى معه حتى الان، وصرحت الفنانة عن كيفية إرتباطها به قائلة:ـ “إحنا إتقابلنا وانا بعمل عمرة، وهو كان شريك فى شركة سياحة، وكان بفتح لى المطبخ مخصوص وكمان كان بيطلع الأكل ليا فى حجرتى، ولما رجعت مصر قمت بفريضة الحج معاه، وكان هو موجود فيها، ولم يتركنى لحظة واحدة، وكان لطيف جداً معايا، وأنا مكنشى فى عقلى الزواج نهائياً، وبعدها هو عرض عليا الزواج وانا وافقت”.