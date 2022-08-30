من الجميل أنت تكون “واقعي”

حمد حمدان المتعاني : يكتب ..

كيف تكون واقعياً؟

ليــس هنالــك أمــل بعيــد مزقــت نفســك ولم تصــل إليــه، بــل إنــك في غالــب أمــرك كنــت غــير مبالي، ربـمـا حاولــت مراراً لكــن ذلــك لم يكــن كافيــاً ، بــل كان يجب عليـك عـدم التوقـف عـن المحاولة بـدل التشـكي والنحيـب، فبعـض الأمنيات تسـتوجب الإخلاص في الطلـب، هـل جربـت أن تجثو علـى ركبتيـك وترتجي مــن الله الــذي يملــك خزائــن كل شيء بــدل أن تشــتكي للنــاس.

حياتنا طريق طويل وغير محدود نحن مجرد واحد من آلاف الأشخاص الذين يسيرون على هذا الطريق. ولا يمكننا التنبؤ بما سيحدث غداً لذلك، يمكننا الاستمرار في تحسين أنفسنا لمواجهة الآثار التي سنواجهها، سواء كانت جيدة أو سيئة، وهنا يجب أن تتمتع بالواقعية ولكن ماذا نعرف عن الواقعية؟ أو إلى أي مدى يمكن أن نكون واقعيين، هل تعتقد أنه من الممكن أن نكون واقعيين تماماً؟

لماذا لا تكون واقعياً اتبع التالي :