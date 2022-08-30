من الجميل أنت تكون “واقعي”
حمد حمدان المتعاني : يكتب ..
كيف تكون واقعياً؟
ليــس هنالــك أمــل بعيــد مزقــت نفســك ولم تصــل إليــه، بــل إنــك في غالــب أمــرك كنــت غــير مبالي، ربـمـا حاولــت مراراً لكــن ذلــك لم يكــن كافيــاً ، بــل كان يجب عليـك عـدم التوقـف عـن المحاولة بـدل التشـكي والنحيـب، فبعـض الأمنيات تسـتوجب الإخلاص في الطلـب، هـل جربـت أن تجثو علـى ركبتيـك وترتجي مــن الله الــذي يملــك خزائــن كل شيء بــدل أن تشــتكي للنــاس.
حياتنا طريق طويل وغير محدود نحن مجرد واحد من آلاف الأشخاص الذين يسيرون على هذا الطريق. ولا يمكننا التنبؤ بما سيحدث غداً لذلك، يمكننا الاستمرار في تحسين أنفسنا لمواجهة الآثار التي سنواجهها، سواء كانت جيدة أو سيئة، وهنا يجب أن تتمتع بالواقعية ولكن ماذا نعرف عن الواقعية؟ أو إلى أي مدى يمكن أن نكون واقعيين، هل تعتقد أنه من الممكن أن نكون واقعيين تماماً؟
لماذا لا تكون واقعياً اتبع التالي :
- أعد تحديد قيمك. تذكر أن الحفاظ على الواقعية يعني التحسن المستمر مع تغير الحياة، كذلك ستتغير قيمك. لن يكون طفلك البالغ من العمر 20 عامًا هو نفسه البالغ من العمر 10 أعوام، سوف تتعلم باستمرار عن نفسك، وتحدد معتقداتك، وتحدد ما هو مهم الآن، وتزيل كل ما هو غير ذي صلة. كونك واقعياً هو تحديد نفسك وماذا تريد أن تكون.
- حاول أن تكون منفتح الذهن. كن منفتحاً على الأفكار الجديدة ووجهات النظر المتعددة تدفعك الثنائية (التفكير الجيد والسيئ) إلى إصدار الأحكام وتحد من قدرتك على أن تكون على طبيعتك تقبل الحياة كدورة تعلم مستمرة. مع تغير أفكارك وقيمك، تتغير كذلك ذاتك الداخلية وشخصيتك الحقيقية.
- اجمع الشجاعة. أن تكون واقعياً يعني أن تكون شجاعاً في بعض الأحيان يمكن أن تشعر بالضعف عندما ينتقدك الآخرون ومع ذلك، قد ترغب في أن تسلك طريقك الخاص وتجعل نفسك تشعر بالراحة، وليس الشخص الآخر. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود وجهات نظر مختلفة يمكن أن يساعد في تغيير شيء ما في حياتك يجب أن تكون مستعداً لهذا. تذكر دائماً أنك تستحق الحب والتسامح أنت ما أنت عليه، إذا كان الناس لا يحبونك على ما أنت عليه، فربما لا يكون لهم مكان في حياتك.
- تجنب الإحراج. إن إدراك نفسك يعني معرفة أنك لست إنساناً مثالياً ولا عيب فيه لا أحد كامل. ربما تكون مهووس بالسيطرة أو شخصية مهيمنة بدلاً من أن تخجل من نفسك، تقبل هذه العيوب وابحث عن طرق للتعامل معها والتخلص منها، ضع في اعتبارك أن هذه السمات لها تأثير إيجابي في بعض الحالات. على سبيل المثال، تضمن طبيعتك المسيطرة أنك لن تتأخر أبداً عن أي مهمة أو اجتماع. علاوة على ذلك، يساعدك ارتكاب الأخطاء على التعاطف عندما يرتكب الآخرون أخطاء، كل الجوانب المختلفة لشخصيتك وعيوبك تجعلك ما أنت عليه.