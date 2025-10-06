من الجبهة للشاشة: كيف خلدت السينما المصرية ملحمة نصر أكتوبر

صباح الخامس من يونيو كانت بادنا في لحظة نكسة، عدّى نهار أسود لم يُعرف له مثيل، فقدت فيه مصر أغلى أبنائها و قطعة عزيزة من وجدانها، فكانت سيناء بين أيدٍ نجسة. وكان حتماً أن يأتي النصر، فلو طال الليل فلا بد من بزوغ الفجر.

كان هناك جرح في وجدان كل عربي – فلم تترك نكسة ٦٧ بيتًا أو قرية أو حياً من أحياء مصر إلا وفيها شهيدًا – ولكن الثأر هو طبيعة مصر الحرة التي لن تترك أرضها ودمائها !

نحن من ارتبطنا بالأرض وقولنا عنها “الأرض عرض” – لذلك جاءت الملحمة التي غيّرت موازين القوة.

ست سنوات كانت كافية لسحق هؤلاء المغتصبين أصحاب الخرافات والهرطقات، فلقد تحطمت حصونهم التي لا تُقهر تنهار كأكوام من رمال تحت نيران مدافعنا.

صبيحة السادس من أكتوبر عام 1973، دوّت صفارات النصر بفضل التضحية وقوة الإيمان وروح التحدي لدى المصريين كانت ملحمة عبور قناة السويس.

إن نصر أكتوبر أثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأننا أمة لا تقهر فلمحمة العبور هي واحدة من أعظم بطولات المصريين في العصر.

أمة لا تُقهر تتمسك بأرضها وتاريخها، لديها قوة وعزيمة يُحتذى بها، وكيف لا ونحن أول من عرفنا التوحيد؟ أن عبرت قواتنا وتوطدت أقدامها في رمال سيناء الغالية.

ونصرًا عظيم كهذا يحتاج إلى تخليد ذكراه في عقول ونفوس كل حر، وهنا تأتي الفنون لتخلد هذه الملحمة، ومن خلال هذا التقرير سوف نستعرض سوياً كيف حكت السينما المصرية بطولات النصر – كيف صورت ألم الهزيمة ومرارتها، وكيف وضعتنا في قلب النصر.

صورت السينما حكاية الشعب بدءًا من العمر لحظة، إلى “الرصاصة لا تزال في جيبي” إلى “الطريق إلى إيلات”، حكايات شعب وثقتها الشاشة لتكون ذكرى لآخر العمر.

تناولت السينما المصرية حكاية الشعب مع النصر، جسدت القصص الإنسانية، فقد نصَّرت أبطالاً حقيقيين كانوا على الهامش. فحدث كهذا لن يجد أفضل من السينما لتوثيقه. وفي هذه المناسبة، لن أتحدث عن أفلام أكتوبر من ناحية البناء الفني أو النقدي، بل سأستعرض تاريخها وكيف وثَّقت هذه المراحل، من خلال تقريرنا هذا سنسافر عبر الشاشة لنرى بعض الأفلام التي تناولت الحرب، بدءاً من نكسة ٦٧ وصولاً للنصر العظيم في أكتوبر ١٩٧٣.

أفلام من وحي الحدث

فيلم أغنية على الممر: هي قصة خيالية تناولت أحداثاً واقعية مشابهة حدثت إبان نكسة ٦٧. والفيلم مأخوذ من مسرحية حملت نفس الاسم للكاتب المصري علي سالم، وقام بتحويلها لسيناريو السيناريست مصطفى محرم. تدور القصة في أحد المواقع الاستراتيجية التي كانت تتمركز بها إحدى كتائب المشاة في سيناء، وعلى أثر الهزيمة انقطع الاتصال بها. وقد جسَّد الفيلم المعاناة الإنسانية التي لحقت بهؤلاء، من صراعات ومخاوف طالت هؤلاء الخمسة جنود. وتظهر براعة القصة في تجسيد هؤلاء الخمسة كشرائح مجتمعية مختلفة من المجتمع المصري آنذاك، وكيف جسدوا بطولات فردية وكيف واجهوا الهزيمة وصمدوا.

أما الفيلم الثاني فهو فيلم الصعود إلى الهاوية:

وهي قصة حقيقية مستوحاة من ملفات المخابرات المصرية، وهو مبني على رواية لصالح مرسي رائد أدب الجاسوسية في مصر، وقد تضمنت القصة بعض التعديلات بما يتناسب مع طبيعة البناء الدرامي. والقصة مبنية على قيام فتاة تُدعى هبة سليم كانت تُخبر العدو بأماكن بناء منصات صواريخ الدفاع الجوي المصرية. وقد تم تجنيدها بعد نكسة ٦٧ من قبل الموساد الإسرائيلي عن طريق خطيبها والذي كان يعمل مهندساً في الجيش المصري، على أمل أن تحصل على أماكن منصات الإطلاق. نجحت المخابرات المصرية في كشف تجنيدها، وأُلقي القبض عليها وتم إعدامها بعد حرب أكتوبر في ١٩٧٣.

بعد النكسة لم يقف الجيش المصري طويلاً مكتوف الأيدي، بل جاءت حرب الاستنزاف فكانت بطولات وأساطير من السجلات العسكرية. يأتي فيلم الطريق إلى إيلات، وهي تجسيد لملحمة مصرية نفذتها قوات الضفادع البشرية في الفترة ما بين عام ١٩٦٩ إلى ١٩٧٠. وقد تناول الفيلم الضربات الإسرائيلية التي شُنّت والعمليات البطولية التي نفذتها القوات المصرية في ميناء إيلات الإسرائيلي. وهي لم تكن عملية واحدة كما صورها الفيلم، بل كانت عبارة عن عدة عمليات متنوعة.

يأتي فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي

وهو مأخوذ عن رواية للكاتب إحسان عبد القدوس

يبرز الفيلم أحداث النكسة والهزيمة النفسية ومراحل التعافي وبناء النصر. وأهم ما يميز الفيلم هو قربه للواقع، لأن الفيلم تم تصويره في أماكن ومواقع حربية حقيقية دارت بها معارك حرب أكتوبر، مثل خط التحرير في الإسماعيلية وبورسعيد، بجانب مشاركة أفراد وضباط كانوا في الخدمة. فالمخرج استطاع الجمع بين الواقعية والخيال من خلال استخدام أسلحة ومعدات حقيقية، وأحياناً ذخيرة. ولعل هذا هو ما جعل فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي هو أيقونة نصر أكتوبر.