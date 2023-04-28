منصة “نتفلكس” تعرض فيلم الرعب السعودي “الخطابة” .. فيديو مراجعة لا يفوتك

تعرض منصة “نتفلكس” العالمية الفيلم السعودي “الخطابة”، هذا الفيلم الذي صنفته الشبكة الأهم في العالم على أنه من نوعية أفلام الإثارة النفسية، وهي النوعية التي تقترب بشكل كبير من أفلام الرعب والتشويق، هذه النوعية التي تعتبر جديدة على السينما السعودية، فبعد أن قدمت السينما السعودية الأفلام الكوميدية والاجتماعية جاء الوقت ليتقدم هذه النوعية التي يستهويها الملايين حول العالم، ومنهم المشاهد السعودي الذي سيجد في الفيلم إبداع من نوع جديد.

العلا تشهد أول أفلام الرعب السعودي

هذا وقد شهدت محافظة العلا السعودية تصوير أحداث الفيلم الذي تجري على أرضها التاريخية، والتي اعتبرتها منظمة “اليونيسكو” العالمية من ضمن مناطق التراث العالمي لما تحتويه من كنوز أثرية.

فيلم الخطابة يلعب دور البطولة فيه حسام الحارثي، وريم الحبيب، وسارة طيبة، ونور الخضراء، والفيلم من إخراج عبد المحسن الضبعان، وتدور أحداث الفيلم حول “طارق” الذي يؤديه دوره حسام الحارثي، الذي يعمل كموظف بقسم تكنولوجيا المعلومات، ويقع في حب مدربة جديدة تعمل معه وتقوم الفنانة نور الخضراء بدورها.

وفي الوقت الذي يتبعها “طارق” لأحد المنتجعات الصحراوية تنتابه قوى غريبة تسيطر على تصرفاته، بعدها يلتقي طارق بخطابة، والتي تلعب دورها ريم الحبيب، هذه الشخصية التي يحيطها الغموض، ومع الوقت يكتشف طارق الكثير من القصص التي تمتد لأزمان قديمة، ولكنها في الوقت نفسه تركت لعنة تحيط بالمكان.

اختيار مدينة العلا ذات الطابع المعماري الفريد، والتاريخ العريق كان له دور كبير في تصوير الفيلم، بحسب ما كشفه مخرجه عبد المحسن الضبعان، والذي أوضح أن تأثره بالقصص والحكايات التي كان يسمعها وهو صغير، دفعة لتقديم عمل يحمل قدر من التشويق والمغامرة والإثارة.

فيلم الخطابة قدم له محمد فريد مراجعة سينمائية متميزة على قناته بموقع “يوتيوب” ويسعدنا في موقع نجوم مصرية أن نعرض لعشاق السينما وخاصة هذه النوعية من الأفلام هذه المعالجة.