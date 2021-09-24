ملخص الحلقة الثانية من مسلسل بربروس.. وأهم أحداث الحلقة 3 المرتقبة

انتهت قبل قليل أحداث الحلقة الثانية من الجزء الأول من مسلسل بربروس التركي التاريخي، الذي يتناول تفاصيل الصراعات التي خاضها البحارة العثمانيين بقيادة بربروس وأخيه إلياس وعروج في البحر الأبيض المتوسط وفي المياه الإقليمية مع الصليبيين والفرنجة، من أجل السيطرة عليها وغلق منافذها، والسيطرة على الكثير من البلدان التابعة للدولة العثمانية، ومنع التهديدات الخارجية، والتي أبلوا فيها بلاءً حسنًا، وأثبتوا كفاءة كبيرة في عرض البحار، وحملت تلك الحلقة التي تم إذاعتها مترجمة للغة العربية على قناني الفجر الجزائرية واليرموك، العديد من الأحدث المشوقة والمثيرة.

ملخص الحلقة الثانية مسلسل بربروس

في الحلقة الثانية، يتلقى البطل عروج خبر الانتقام من أخيه إسحاق، بمساعدة السيد كليج، كذلك الانتقام من القراصنة وأعوانهم ممن ينقلون لهم أخبار البحارة، كما استعد عروج جيدًا لخوض غمار صراع داخلي يريد أن يقضي عليه مبكرًا قبل مواجهة الأعداء القوية في عرض البحر.

يهمك أيضًا: موعد إذاعة الحلقة 65 بداية الجزء الثالث قيامة عثمان

إعلان الحلقة الثالثة

وفور الانتهاء من أحداث الحلقة الثانية، أذاعت قناة تي آر تي 1 التركية، الإعلان التشويقي للحلقة الثالثة التي سيتم إذاعتها مساء الخميس المقبلة على تلك القناة، ومساء الجمعة على باقي القنوات المترجمة باللغة العربية، وستتضمن إصرار عروج على بنءا نظام استثنائي يجمع فيه البحارة العثمانيين، في الوقت الذي تُحاك فيه المؤامرات، في حين يستعد سيلفينيو وأعوانه من الانتقام من خير الدين وقتله، وتبدأ معركة طاحنة ستشهده تلك الحلقة.

يهمك أيضًا: جميع تردد القنوات الناقلة للمسلسل مترجمة للغة العربية.

تردد القنوات الناقلة