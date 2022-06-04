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مفاجأة مسابقة الحلم الجديدة للمشتركين| و3 خطوات لتفعيل الاشتراك mbc deram

محمد أحمد

في مفاجأة جديدة من مفاجآت مسابقة الحلم للمشتركين، أعلن الإعلامي مصطفى الأغا عن السحب على جائزتين خلال الفترة المقبلة دفعة واحدة، الجائزة الأولى تتمثل في السحب على 100 ألف دولار أمريكي، أما الجائزة الثانية فتتمثل في السحب على كيلو جرام ذهب، وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها المسابقة على جائزتين بدلاً من جائزة واحدة، فقد سبق وتم الإعلان عن جائزتين بقيمة نصف مليون دولار وشراء منزل بقيمة ربع مليون دولار، في حين لك يتحدد بعد موعد السحبين القادمين.

مفاجأة مسابقة الحلم الجديدة للمشتركين| و3 خطوات لتفعيل الاشتراك mbc deram

وخطوات تفعيل المشاركة

هذا وقد أشارت المسابقة إلى أنها تستقبل طلبات الاشتراك في السحبين القادمين من جميع الدول بلا استنثاء، وذلك من خلال الاتصال على رقم دولتك أو إرسال رسالة نصية تحمل كلمة حلم على نفس الرقم، وفي حالة عدم وجود رقم لبلدك، يُمكنك الاشتراك من خلال الرقم الدولي الموحد، وبالتالي تُصبح مشاركًا بعد الإجابة الصحيحة على الأسئلة التي تصلك عبر رقم جوالك الذي قُمت بالاشتراك من خلاله، وزيادة فرص فوزك بإحدى الجوائز القادمة.

أرقام مسابقة الحلم الجديدة والاشتراك للسحب على كيلو ذهب و 100 الف دولار

أرقام وكيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

مسابقة الحلم 2022
مفاجأة مسابقة الحلم الجديدة للمشتركين| و3 خطوات لتفعيل الاشتراك mbc deram

الاشتراك عبر التطبيق

  • تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية.
  • الضغط على تثبيت.
  • ثم الضغط على فتح.
  • ثم تسجيل رقم جوالك.
  • ثم إرسال رسالة إلى رقم بلدك.
  • أو الضغط على إرسال إشتراك.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

جدير بالذكر أن جوائز المسابقة هذا العام تبلغ قيمتها 3.5 مليون دولار أمريكي، موزعة على عدة سحوبات مختلفة، ستكون الجائزة الأخيرة فيها على سحب بقيمة مليون دولار أمريكي.

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محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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5 تعليقات
  1. الطا ف الشبيبي يقول

    مسابقه الحلم مشاركه

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  2. الطا ف الشبيبي يقول

    التلفون اندرويد 772824649. بلدي اليمن

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  3. الطا ف الشبيبي يقول

    مسابقه الحلم مشاركه الجهاز اندرويد

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  4. نوره يقول

    حلم یارب یترب یتحقق 2130797206544

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  5. حسن زروال يقول

    اريد ان تفوز

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