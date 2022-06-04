مفاجأة مسابقة الحلم الجديدة للمشتركين| و3 خطوات لتفعيل الاشتراك mbc deram

في مفاجأة جديدة من مفاجآت مسابقة الحلم للمشتركين، أعلن الإعلامي مصطفى الأغا عن السحب على جائزتين خلال الفترة المقبلة دفعة واحدة، الجائزة الأولى تتمثل في السحب على 100 ألف دولار أمريكي، أما الجائزة الثانية فتتمثل في السحب على كيلو جرام ذهب، وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها المسابقة على جائزتين بدلاً من جائزة واحدة، فقد سبق وتم الإعلان عن جائزتين بقيمة نصف مليون دولار وشراء منزل بقيمة ربع مليون دولار، في حين لك يتحدد بعد موعد السحبين القادمين.

وخطوات تفعيل المشاركة

هذا وقد أشارت المسابقة إلى أنها تستقبل طلبات الاشتراك في السحبين القادمين من جميع الدول بلا استنثاء، وذلك من خلال الاتصال على رقم دولتك أو إرسال رسالة نصية تحمل كلمة حلم على نفس الرقم، وفي حالة عدم وجود رقم لبلدك، يُمكنك الاشتراك من خلال الرقم الدولي الموحد، وبالتالي تُصبح مشاركًا بعد الإجابة الصحيحة على الأسئلة التي تصلك عبر رقم جوالك الذي قُمت بالاشتراك من خلاله، وزيادة فرص فوزك بإحدى الجوائز القادمة.

الاشتراك عبر التطبيق

تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية.

الضغط على تثبيت.

ثم الضغط على فتح.

ثم تسجيل رقم جوالك.

ثم إرسال رسالة إلى رقم بلدك.

أو الضغط على إرسال إشتراك.

جدير بالذكر أن جوائز المسابقة هذا العام تبلغ قيمتها 3.5 مليون دولار أمريكي، موزعة على عدة سحوبات مختلفة، ستكون الجائزة الأخيرة فيها على سحب بقيمة مليون دولار أمريكي.