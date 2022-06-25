مع اقتراب عيد الأضحى .. 11 نصيحة لشراء اللحوم لا تفوتك

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والذي يعد شراء اللحوم فيه من الأمور الأساسية لدى الجميع، ولشراء لحوم جيدة بعيدة عن أي مخالفات صحية، أعلنت الهيئة العامة لخدمات البيطرية 11 نصيحة يجب الالتزام بها عند شراء اللحوم للحصول على لحوم بجودة عالية، وفيما يلي عرض مفصل لهذه النصائح.

11 نصيحة لشراء اللحوم الجيدة

وجاءت نصائح الخدمات البيطرية على النحو التالي:

ابتعد عن اللحوم المكشوفة والمعروضة خارج المحال أو معارض بيع اللحوم. تقطيع اللحوم من المناطق المحيطة بالعضل والعظام. يجب أن تختار جزار موثوق لضمان جودة ما يقدمه من لحوم. يجب أن يكون الدهن الخارجي متماسك وأبيض اللون مائل للاصفرار، ويكون اللحم متداخل مع الدهن. تجنب اللحم المخضر اللون أو المائل إلى الرمادي، واشتري اللحم وردي اللون الذي لا يلمع. ابتعد تماماً عن اللحوم التي بها أي من الصفات التالية (اللزجة عند اللمس، داكنة اللون، الرطبة والمبللة). تأكد من وجود أختام واضحة على الذبيحة. يجب أن تكون اللحوم متماسكة القوام ولا يسهل قطعها بأظافر اليد. يجب أن لا تحتوي اللحوم على أي مواد مخاطية أو هلامية أو منداة. تأكد أنه عند الضغط على اللحم بأصبع اليد عدم ترك أثر عميق بها. ابتعد تماماً عن اللحوم ذات الروائح الكريهة أو الغريبة.

جدير بالذكر أن تجارة اللحوم تشهد رواجاً كبيرا في جميع الدول العربية والإسلامية خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك للاستعداد للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أعادة الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات.