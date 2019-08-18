معنى كلمة “نودز” المنتشرة فى وسائل التواصل الإجتماعى وكيف وصلت إلينا

كلمة نودز هى فى الأصل كلمة إنجليزية Nudes ومعناها “عرى” أو “عراة”

وبدأت كلمة نودز فى الثقافات الغربية عبر مواقع التواصل الإجتماعى من خلال محادثات الشات ورسائل البريد الإلكترونى الخاصة أو خدمات المواعدة على الإنترنت بجملة send me nudes أو send nudes ارسل لى صورك بالملابس الداخلية.

وفى كثيراً من الأحيان لا تؤدى هذه الكلمة إلى الإستجابة أو إرسال الصور بالفعل ولكنها أصبحت فيما بعد مصدر للفكاهة على الإنترنت، وذلك فى الثقافات التى أنشأتها، ففى الثقافات الغربية الأمر أكثر تطوراً من مجرد رسالة مثل هذه عبر وسائل التواصل الإجتماعى، لذا فقد بدأت وأنتهت بفكاهة، ثم أنتقلت بكارثة إلى المجتمع الشرقى ليس بمعناها المترجم وهو كلمة “عرى” أو “عراة” لأن تلك الكلمة قطعاً غير مقبولة فى مجتمعنا ولكن أنتقلت كما هى ولكن بحروف عربية “نودز” أى أنها جاءت مغلفة لكى تكون مقبولة ولكى يتم تداولها بدون خجل عبر وسائل التواصل الإجتماعى العربى .

وقد كان، فأصبحت جملة “ارسل لى نودز” أو “send me nudes” تعبر عن ثقافة مقبولة لدى الجنسين وخاصة من الرجال إلى النساء، فالرجل عندما يرسل هذه الكلمة إلى فتاة على الإنترنت لن تتقبلها بصدمة كما لو أرسل لها “أرسلى لى صورك بالملابس الداخلية” أو “ارسلى لك صورك عارية” وربما تعتقد تلك الفتاة أنه مهذب أو أنه يواكب تطورات السوشيال الميديا وقطعاً لن يتحول الأمر لديها إلى فكاهة، فالأمر فكاهة لدى الغرب لأن الأمر متطور لديهم حيث لا رادع ولا حاكم ولا دين ، أما لدينا فالدين يحكمنا والإخلاق تمنعنا، والكلمة مغلفة وجميلة فلا مانع إذن من أن تفكر الفتاة بإرسال نودز لمن يراسلها، ومن ثم ستقع فى فخ لا أخلاقى أسمه مثل تلك الكلمة “فخ النودز” وعليه ستتطور أمورها أكثر من ذلك.