مصطفى العشري يكشف عن مشاركته في الفيلم القصير “مانجو”

كشف الممثل الشاب مصطفى العشري عن مشاركته في الفيلم القصير “مانجو” والذي عرض ضمن الأفلام التي فازت في مهرجان الجامعة الامريكية .

المهرجان الدولي الإلكتروني للأفلام القصيرة

وكان قد شارك من قبل الفنان مصطفى العشري بفيلمه الروائي القصير في المهرجان الدولي الإلكتروني للأفلام القصيرة، وتجربة الفيلم تستلهم أفلام عصر السينما الصامتة، وتقدم محاولة مميزة للحكي الممزوج بالحنين للماضي ببراءته، وبراعته .

وأوضح مصطفى العشري مهرجان الجامعة الأمريكية يقام للسنة الثالثة على التوالي بتنظيم من اتحاد الطلبة وإحدى الأسر بالجامعة، ويشارك به 10 أفلام في المسابقة من أصل أكثر من 60 فيلم تم ترشيحها.

المعيشة الجيدة والاطمئنان والشعور بالرضا

وأضاف الفنان مصطفى العشري أن الحياة الكريمة ليست فقط الحصول على الأموال ولكن المعيشة الجيدة والاطمئنان والشعور بالرضا والعيش فى مكان للعمل ذات بنية تحتية جيدة

وأشار «مصطفى العشري» إلى أن العمل من المنتظر بدء تصويره خلال أيام، لافتة إلى أن الفيلم ستكون له نظرة مختلفة حول أنه يتمني ان ينال الفيلم اعجاب جمهوره وقت طرحه على إحدي المنصات.

كما تعامل مع فريق عمل محترف ومتمكن، وإنه تعلم الكثير من زملائه ولفت إلى أنه يتطلع لتقديم المزيد من الأعمال التي ترضي ذوق المشاهدين.