مصطفى السعداوي: سعيد بنجاح فيلم “بعد الشر” وتحقيقه الأكثر مشاهدة على منصة jawwy

أعرب الفنان مصطفى السعدواي عن سعادته بنجاح الفيلم السينمائي “بعد الشر” الذي شارك فيه وحقق الأكثر على منصة جوي “jawwy tv” وذلك بعد أن فرض نفسه بعد عرضه ضمن أفلام عيد الفطر 2023، مشيرًا بأنه سعيد كونه كان من بين فريق العمل المميز لهذا العمل السينمائي.

الفنان مصطفى السعدواي والفنان عبدالسلام

أحداث فيلم بعد الشر

وأشار المطرب الشاب مصطفى السعداوي بأن فيلم بعد الشر تدور أحداثه حول المغامرات الكوميدية التي انفرد بها الفنان علي ربيع وأوس أوس حيث ترتكز الأحداث على شخصية “سولي” الذي يتعرض للعديد من المواقف الطريفة والكوميدية بسبب تعويذة سحرية والنصب على الفتيات.

فريق عمل فيلم بعد الشر

وأوضح السعداوي على أنه سعيد جدًا لمشاركته في فيلك بعد الشر كما أنه تعلم الكثير من النجوم الذي شارك معهم الفيلم من بينهم النجم علي ربيع والفنان أوس أوس والفنان بيومي فؤاد، والنجم عمرو عبدالجليل ورنا رئيس والنجمة الكبيرة هالة فاخر وسليمان عيد تحت قيادة المخرج المميز أحمد عبدالوهاب.