ما مصداقية مسابقة الحلم| وكم عدد أسئلة سحب الـ 100000 دولار ونوعيتها؟
حلم جديد يتجدد مع مسابقة الحلم، فبعد أيام من إعلان اسم الفائز بجائزة الـ 150 ألف دولار أمريكي، والتي ربحها المواطن السعودي علي العسيري، تم تلقي طلبات الاشتراك في المسابقة على أحد السحبين بقيمة 100 ألف دولار للسحب الواحد على جائزتين مختلفتين، في الوقت الذي يتبادر فيه إلى ذهن الكثير من المشاركين عن مدى مصداقية المسابقة، وكم عدد أسئلتها التي لابد من الإجابة عليها.
مصداقية مسابقة الحلم
مما لا شك فيه أن مسابقة الحلم حقيقية تتمتع بمصداقية كبيرة وليست وهمية، حيث يتم سنويًا توزيع جوائز تتخطى قيمتها حاجز الثلاث ملايين دولار أمريكي، كما يتم السحب على فترات دورية، بالإضافة إلى سحب اسم الفائز على الهواء مباشرةً بنظام القرعة العشوائية، مع استبعاد أقارب العاملين في المسابقة والقائمين عليها حتى الدرجة الرابعة، من أجل ضمان توفير عنصري الشفافية والحيادية في السحب.
كم عدد أسئلة مسابقة الحلم؟
يُعد الإجابة الصحيحة على سؤال أو أسئلة مسابقة الحلم من الأمور الأساسية لقبول طلبات الاشتراك في المسابقة، وبالرغم من أنه لم يتحدد عدد معين للأسئلة، إلا أنه في الغالب يتم توجيهها للمتسابقين بمتوسط 4 أسئلة، ويكون معظمها أسئلة سهلة عامة ليست بالصعبة، والإجابة عليها تساعد على دخول السحب وزيادة فرص فوزك وحصولك على عدد وفير من النقاط التي تزيد من فرص فوزك.
الفرصة فرصيتين..#مشاركة واحدة تؤهلك لسحبين، كل سحب 100،000 دولار
الحلم غيّر حياتكhttps://t.co/Z6VLS1m8Uu pic.twitter.com/uRcudeP8Qk
— الحلم (@Dream_MBC) August 27, 2022
الرقم الدولي الموحد
ترد الكثير من الأسئلة من المشاركين عن عدم وجود رقم اتصال لدولتهم، مثل السودان واليمن والجزائر وبعض البلدن مثلاً، وهنا أتاحت مسابقة الحلم رقمًا أو أرقامًا دولية للتواصل من تلك الدول، وهي: 008821622775627 – 008821610109
008821610109 حلن
008821610109حلم
يا ملك يا قدوس رحمن الدنيا والاخره ورحمهما انت الرزاق
اقسم لك بالله انا من ذوي الاختياجات وعندي 60 سنه وعندي اولاد وعليا قرض للبنك الاهلي اريد تسديده قبل موتي…لا اريد اموال بيدي..اريد المساعده في تسديده..لاني من يوم اخذته ومضطر لعلاح والدتي ووالدتي توفت الي رحمة الله..ارجو المساعده….اشكرك
عبد الرحمن عبد الرحمن صابر الطحان..رقم المحمول ٠١١٤٣٤٣٢٨٣٩ مصر
حلم إنشاء اللة يارب العالمين 00212661973625
نفسى اكسب فى مسابقه الحلم
ربنا يرزقك
حلم
السلام عليكم كيفيه الاشتراك في مسابقه الحلو بجد عاوز اشترك انا ابومحمد من مصر
نفسي اكسب منكم أنني من اشد المتابعين لكم وده رقمي 01285880764 من دوله مصر
من اول ما عملوا الحلم ماكسبتش وكل الي بيقولوا عليه بتعملوا مشاركات وكل شي ويقولوا انتا كسبت معنا ومكسبتس ابدا وده رقمي 01285880764
كذب فى كذب
٣٤٥٦٧
كذب فى كذب
لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا شئ
اللهم جعلنا من المحضوضين
أود المشاركة في مسابقة الحلم لأنه أصبح حلمي الفوز بالجائزة الكبرى
يُمكنك الاشتراك باحدى الطرق الموجودة بالمقال
بكيري عبد العزيز بجاية الجزائر رقم الهاتف 00213656362755 الحلم الحلم الحلم الحلم الحلم الحلم الحلم الحلم الحلم الحلم الحلم الحلم الحلم يا الله يا الله يا الله يا الله
اشرف محمد يارب حلم
نحن في تركيا ولايوجد رقم للاتضال
التوصل من خلال الرقم الدولي الموحد
MBC Dream Bakiri abdelaziz بكيري عبد العزيز بجاية الجزائر رقم الهاتف 00213792215940 السلام و عليكم تحية الطيبة اخواني محترام م ب س الحلم مصطفي الاغ انشاء الله لي نشري منزل 7 اولاد نتمناء الفوز الليلة يا رابي يا رابي العلمين ارزاقني بلحلم انشاء الله شكر لكم اخواني محترام م ب س الحلم مصطفي الاغ انشاء الله
MBC Dream Bakiri abdelaziz بكيري عبد العزيز بجاية الجزائر رقم الهاتف 00213792215940 السلام و عليكم تحية الطيبة اخواني محترام م ب س الحلم مصطفي الاغ انشاء الله لي نشري منزل 7 اولاد نتمناء الفوز الليلة يا رابي يا رابي العلمين ارزاقني بلحلم انشاء الله شكر لكم اخواني محترام م ب س الحلم مصطفي الاغ
MBC Dream Bakiri abdelaziz بكيري عبد العزيز بجاية الجزائر رقم الهاتف 00213792215940 السلام و عليكم تحية الطيبة اخواني محترام م ب س الحلم مصطفي الاغ انشاء الله لي نشري منزل 7 اولاد نتمناء الفوز الليلة يا رابي يا رابي العلمين ارزاقني بلحلم انشاء الله شكر لكم اخواني محترام م ب س الحلم مصطفي الاغ
حرامية ونصابين
والله العظيم من سنين طويلة وانا مشترك بالحلم لأنها أملنا في تغيير وضعنا المأساوي هنا في سوريا فأرجوا منكم اخذ موضوع الأسبقية بعين الاعتبار ولكم جزيل الشكر إدارة ام بي سي واخص بالذكر الأستاذ مصطفى الأغا المحترم والله على ما اقول شهيد. 0930161807. سورية . مستقبل أبنائي أمانة بايديكم فيارب حقق أملنا
شكرا يآرب على نعمك وربنا يعوض كل محتاج
انا من ليبيا فتحي محمد شكرا لكم جميعا علي هده الفرصة
00218917306694
مسابقة رائعة والله تمنيت اربح من كل قلبي لكن اشوفها بعيدة يارب ياحنان يامنان 👩🏽🦯🤰😔❤️🎉
يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب
يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب
الأسئلة غير محدودة كل ما اجاوب على سؤال تجني أسئلة من جديد تقريبا اكثر من ٢٠ سؤال
يارب يارب يارب….
ياااااااارب ياااااااارب ياااااااارب
الأمل فى الله لا إله إلا أنت سبحانك
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
يا ميسر الأحوال إجعل لنا نصيب في الأرزاق
01150011095
ياااااااارب ياااااااارب ياااااااارب
انا أبوبكر الياس الجاك بجيني رساله نصها اني ربحت ٢٥٠ الف الف دولار ومافي اي شي من هذا الكلام دا. رقم هاتفي لو فزت اتصلو بي في هذا الرقم. ٠٥٠٨٨٤٤٠٤٦
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تمت جميع المشاركات للمسابقه وكى يتم النجاح والارسال رقمى الموقع الرسمي لديكم ويتم رسالة رقمك مسجل مسبقاً. وأيضا رساله اخرى رقمك بالاست 0201285683305
السلام عليكم كيف الحال يا استاذي الفاضل مصطفى الاغا والطاقم الذي معة يعني كم مرة اتواصلت معك ولكن دون جدوى هل بسبب علاقتكم بالدول المجاورة مثل اسرائيل مثلا
انا بطل محمودمحمد من مصر انا سجلة رقم الهاتف
نرجو منكم التواصل بنا على هذا الرقم
نرجو منكم التواصل بنا
أنا شاركت قبل كده وحليت الاسئله و نجحت فيها و كل شويه يبعتو رساله إنهم بيتصلو بيا علشان ليه شيك و مش عارفين يوصلولى علشان كده بطلت أشترك لأنها نصب على الناس بيخدو رصيدهم و خلاص 😥
ان ا لي ثلاث سنوات ونا مشارك وانا الحين في 47704 رصيدي وانا في المستوى ال بلاتيني
وما شفت ولا جايزه افيدوني هل استمر ام لا على العلم انا خسران الي حد الحين 4000 وعليها رصيد من سواء
اسمي محمد
انا علي عبد الله محمد من مصر وصلني مجموعه رسائل من مسابقه الحلم بلغني ربحت 50,000 دولار وسجلت رقمي اكثر من مره بتقولوا لي الرقم ده غلط وسجلته ثاني برضه بتجيني رسائل تقول لي الرقم هذا خطا انا مش عارف اعمل ايه بالضبط 01123976272
حلم
الله يرزق الجميع يارب.
يعلم الله لي سنين وأنا أشارك في الحلم واحصل على نقاط كثيره جدآ أحيانا في الموسم الواحد قبل فتره شاركت بأكثر من الف ريال.ومافي فايده ليس بكثرة الاشتراك وإنما حضوظ وجوابت ٩٩ في الميه من الاسئله ألله يرزق من يشاء بغير حساب ونسأل الله نفوز في المرات القادمة.
والله العظيم نصب