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ما مصداقية مسابقة الحلم| وكم عدد أسئلة سحب الـ 100000 دولار ونوعيتها؟

محمد علي

حلم جديد يتجدد مع مسابقة الحلم، فبعد أيام من إعلان اسم الفائز بجائزة الـ 150 ألف دولار أمريكي، والتي ربحها المواطن السعودي علي العسيري، تم تلقي طلبات الاشتراك في المسابقة على أحد السحبين بقيمة 100 ألف دولار للسحب الواحد على جائزتين مختلفتين، في الوقت الذي يتبادر فيه إلى ذهن الكثير من المشاركين عن مدى مصداقية المسابقة، وكم عدد أسئلتها التي لابد من الإجابة عليها.

ما مصداقية مسابقة الحلم| وكم عدد أسئلة سحب الـ 100000 دولار ونوعيتها؟

مصداقية مسابقة الحلم

مما لا شك فيه أن مسابقة الحلم حقيقية تتمتع بمصداقية كبيرة وليست وهمية، حيث يتم سنويًا توزيع جوائز تتخطى قيمتها حاجز الثلاث ملايين دولار أمريكي، كما يتم السحب على فترات دورية، بالإضافة إلى سحب اسم الفائز على الهواء مباشرةً بنظام القرعة العشوائية، مع استبعاد أقارب العاملين في المسابقة والقائمين عليها حتى الدرجة الرابعة، من أجل ضمان توفير عنصري الشفافية والحيادية في السحب.

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ما مصداقية مسابقة الحلم| وكم عدد أسئلة سحب الـ 100000 دولار ونوعيتها؟
ما مصداقية مسابقة الحلم| وكم عدد أسئلة سحب الـ 100000 دولار ونوعيتها؟

كم عدد أسئلة مسابقة الحلم؟

يُعد الإجابة الصحيحة على سؤال أو أسئلة مسابقة الحلم من الأمور الأساسية لقبول طلبات الاشتراك في المسابقة، وبالرغم من أنه لم يتحدد عدد معين للأسئلة، إلا أنه في الغالب يتم توجيهها للمتسابقين بمتوسط 4 أسئلة، ويكون معظمها أسئلة سهلة عامة ليست بالصعبة، والإجابة عليها تساعد على دخول السحب وزيادة فرص فوزك وحصولك على عدد وفير من النقاط التي تزيد من فرص فوزك.

الرقم الدولي الموحد

ترد الكثير من الأسئلة من المشاركين عن عدم وجود رقم اتصال لدولتهم، مثل السودان واليمن والجزائر وبعض البلدن مثلاً، وهنا أتاحت مسابقة الحلم رقمًا أو أرقامًا دولية للتواصل من تلك الدول، وهي: 008821622775627 – 008821610109

محمد علي

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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49 تعليقات
  1. عثمان عبدالله عيسى يقول

    008821610109 حلن

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  2. عثمان عبدالله عيسى يقول

    008821610109حلم

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  3. محمد ابوليله يقول

    يا ملك يا قدوس رحمن الدنيا والاخره ورحمهما انت الرزاق

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  4. محمد يقول

    اقسم لك بالله انا من ذوي الاختياجات وعندي 60 سنه وعندي اولاد وعليا قرض للبنك الاهلي اريد تسديده قبل موتي…لا اريد اموال بيدي..اريد المساعده في تسديده..لاني من يوم اخذته ومضطر لعلاح والدتي ووالدتي توفت الي رحمة الله..ارجو المساعده….اشكرك

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  5. عبد الرحمن عبد الرحمن صابر الطحان..مصر ٠١١٤٣٤٣٢٨٣٩ يقول

    عبد الرحمن عبد الرحمن صابر الطحان..رقم المحمول ٠١١٤٣٤٣٢٨٣٩ مصر

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  6. غير معروف يقول

    حلم إنشاء اللة يارب العالمين 00212661973625

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  7. محمد هانى محمد. ددد يقول

    نفسى اكسب فى مسابقه الحلم

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    1. محمد علي يقول

      ربنا يرزقك

  8. غير معروف يقول

    حلم

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  9. غير معروف يقول

    السلام عليكم كيفيه الاشتراك في مسابقه الحلو بجد عاوز اشترك انا ابومحمد من مصر

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  10. يحي رضوان محمود ابو كيله يقول

    نفسي اكسب منكم أنني من اشد المتابعين لكم وده رقمي 01285880764 من دوله مصر

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  11. يحي رضوان محمود ابو كيله يقول

    من اول ما عملوا الحلم ماكسبتش وكل الي بيقولوا عليه بتعملوا مشاركات وكل شي ويقولوا انتا كسبت معنا ومكسبتس ابدا وده رقمي 01285880764

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  12. غير معروف يقول

    كذب فى كذب
    ٣٤٥٦٧

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  13. غير معروف يقول

    كذب فى كذب

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  14. فرح بولفعة المدعو مراد يقول

    لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

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  15. اسية يقول

    لا شئ

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  16. محمد راكع يقول

    اللهم جعلنا من المحضوضين

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  17. محمد راكع يقول

    أود المشاركة في مسابقة الحلم لأنه أصبح حلمي الفوز بالجائزة الكبرى

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    1. محمد علي يقول

      يُمكنك الاشتراك باحدى الطرق الموجودة بالمقال

  18. عبد العزيز بكيري يقول

    بكيري عبد العزيز بجاية الجزائر رقم الهاتف 00213656362755 الحلم الحلم الحلم الحلم الحلم الحلم الحلم الحلم الحلم الحلم الحلم الحلم الحلم يا الله يا الله يا الله يا الله

    الرد
  19. غير معروف يقول

    اشرف محمد يارب حلم

    الرد
  20. غير معروف يقول

    نحن في تركيا ولايوجد رقم للاتضال

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    1. محمد علي يقول

      التوصل من خلال الرقم الدولي الموحد

  21. بكيري عبد العزيز يقول

    MBC Dream Bakiri abdelaziz بكيري عبد العزيز بجاية الجزائر رقم الهاتف 00213792215940 السلام و عليكم تحية الطيبة اخواني محترام م ب س الحلم مصطفي الاغ انشاء الله لي نشري منزل 7 اولاد نتمناء الفوز الليلة يا رابي يا رابي العلمين ارزاقني بلحلم انشاء الله شكر لكم اخواني محترام م ب س الحلم مصطفي الاغ انشاء الله

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  22. بكيري عبد العزيز يقول

    MBC Dream Bakiri abdelaziz بكيري عبد العزيز بجاية الجزائر رقم الهاتف 00213792215940 السلام و عليكم تحية الطيبة اخواني محترام م ب س الحلم مصطفي الاغ انشاء الله لي نشري منزل 7 اولاد نتمناء الفوز الليلة يا رابي يا رابي العلمين ارزاقني بلحلم انشاء الله شكر لكم اخواني محترام م ب س الحلم مصطفي الاغ

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  23. غير معروف يقول

    MBC Dream Bakiri abdelaziz بكيري عبد العزيز بجاية الجزائر رقم الهاتف 00213792215940 السلام و عليكم تحية الطيبة اخواني محترام م ب س الحلم مصطفي الاغ انشاء الله لي نشري منزل 7 اولاد نتمناء الفوز الليلة يا رابي يا رابي العلمين ارزاقني بلحلم انشاء الله شكر لكم اخواني محترام م ب س الحلم مصطفي الاغ

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  24. غير معروف يقول

    حرامية ونصابين

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  25. غير معروف يقول

    والله العظيم من سنين طويلة وانا مشترك بالحلم لأنها أملنا في تغيير وضعنا المأساوي هنا في سوريا فأرجوا منكم اخذ موضوع الأسبقية بعين الاعتبار ولكم جزيل الشكر إدارة ام بي سي واخص بالذكر الأستاذ مصطفى الأغا المحترم والله على ما اقول شهيد. 0930161807. سورية . مستقبل أبنائي أمانة بايديكم فيارب حقق أملنا

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  26. عاطف يقول

    شكرا يآرب على نعمك وربنا يعوض كل محتاج

    الرد
  27. فتحي محمد يقول

    انا من ليبيا فتحي محمد شكرا لكم جميعا علي هده الفرصة
    00218917306694

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  28. حسيبة يقول

    مسابقة رائعة والله تمنيت اربح من كل قلبي لكن اشوفها بعيدة يارب ياحنان يامنان 👩🏽‍🦯🤰😔❤️🎉

    الرد
  29. Mohammed jmal aldin alkab يقول

    يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب

    الرد
  30. Mohammed jmal aldin alkab sudani يقول

    يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب

    الرد
  31. غير معروف يقول

    الأسئلة غير محدودة كل ما اجاوب على سؤال تجني أسئلة من جديد تقريبا اكثر من ٢٠ سؤال

    الرد
    1. غير معروف يقول

      يارب يارب يارب….

  32. زينب محمود ابراهيم يقول

    ياااااااارب ياااااااارب ياااااااارب

    الأمل فى الله لا إله إلا أنت سبحانك
    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
    يا ميسر الأحوال إجعل لنا نصيب في الأرزاق
    01150011095

    الرد
  33. زينب محمود ابراهيم يقول

    ياااااااارب ياااااااارب ياااااااارب

    الرد
  34. أبوبكر الياس بتجني رسالة بتقول انت ربحت وانا سجلت رقمي ومافي اي شي من هذا القبيل يقول

    انا أبوبكر الياس الجاك بجيني رساله نصها اني ربحت ٢٥٠ الف الف دولار ومافي اي شي من هذا الكلام دا. رقم هاتفي لو فزت اتصلو بي في هذا الرقم. ٠٥٠٨٨٤٤٠٤٦

    الرد
  35. نجوى فؤاد سليمان عبد الحميد يقول

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تمت جميع المشاركات للمسابقه وكى يتم النجاح والارسال رقمى الموقع الرسمي لديكم ويتم رسالة رقمك مسجل مسبقاً. وأيضا رساله اخرى رقمك بالاست 0201285683305

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  36. نهى يقول

    السلام عليكم كيف الحال يا استاذي الفاضل مصطفى الاغا والطاقم الذي معة يعني كم مرة اتواصلت معك ولكن دون جدوى هل بسبب علاقتكم بالدول المجاورة مثل اسرائيل مثلا

    الرد
  37. غير معروف يقول

    انا بطل محمودمحمد من مصر انا سجلة رقم الهاتف

    الرد
  38. أحمد سعيد عبده سعيد يقول

    نرجو منكم التواصل بنا على هذا الرقم

    الرد
  39. أحمد سعيد عبدهسعيد يقول

    نرجو منكم التواصل بنا

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  40. أم محمد يقول

    أنا شاركت قبل كده وحليت الاسئله و نجحت فيها و كل شويه يبعتو رساله إنهم بيتصلو بيا علشان ليه شيك و مش عارفين يوصلولى علشان كده بطلت أشترك لأنها نصب على الناس بيخدو رصيدهم و خلاص 😥

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  41. محمد قاسم محسن الجنيدي يقول

    ان ا لي ثلاث سنوات ونا مشارك وانا الحين في 47704 رصيدي وانا في المستوى ال بلاتيني
    وما شفت ولا جايزه افيدوني هل استمر ام لا على العلم انا خسران الي حد الحين 4000 وعليها رصيد من سواء
    اسمي محمد

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  42. غير معروف يقول

    انا علي عبد الله محمد من مصر وصلني مجموعه رسائل من مسابقه الحلم بلغني ربحت 50,000 دولار وسجلت رقمي اكثر من مره بتقولوا لي الرقم ده غلط وسجلته ثاني برضه بتجيني رسائل تقول لي الرقم هذا خطا انا مش عارف اعمل ايه بالضبط 01123976272

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  43. عبدالرحمن يقول

    حلم

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  44. سعيد عامر شامي ال راجح يقول

    الله يرزق الجميع يارب.
    يعلم الله لي سنين وأنا أشارك في الحلم واحصل على نقاط كثيره جدآ أحيانا في الموسم الواحد قبل فتره شاركت بأكثر من الف ريال.ومافي فايده ليس بكثرة الاشتراك وإنما حضوظ وجوابت ٩٩ في الميه من الاسئله ألله يرزق من يشاء بغير حساب ونسأل الله نفوز في المرات القادمة.

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    1. غير معروف يقول

      والله العظيم نصب