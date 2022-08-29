ما مصداقية مسابقة الحلم| وكم عدد أسئلة سحب الـ 100000 دولار ونوعيتها؟

حلم جديد يتجدد مع مسابقة الحلم، فبعد أيام من إعلان اسم الفائز بجائزة الـ 150 ألف دولار أمريكي، والتي ربحها المواطن السعودي علي العسيري، تم تلقي طلبات الاشتراك في المسابقة على أحد السحبين بقيمة 100 ألف دولار للسحب الواحد على جائزتين مختلفتين، في الوقت الذي يتبادر فيه إلى ذهن الكثير من المشاركين عن مدى مصداقية المسابقة، وكم عدد أسئلتها التي لابد من الإجابة عليها.

مصداقية مسابقة الحلم

مما لا شك فيه أن مسابقة الحلم حقيقية تتمتع بمصداقية كبيرة وليست وهمية، حيث يتم سنويًا توزيع جوائز تتخطى قيمتها حاجز الثلاث ملايين دولار أمريكي، كما يتم السحب على فترات دورية، بالإضافة إلى سحب اسم الفائز على الهواء مباشرةً بنظام القرعة العشوائية، مع استبعاد أقارب العاملين في المسابقة والقائمين عليها حتى الدرجة الرابعة، من أجل ضمان توفير عنصري الشفافية والحيادية في السحب.

كم عدد أسئلة مسابقة الحلم؟

يُعد الإجابة الصحيحة على سؤال أو أسئلة مسابقة الحلم من الأمور الأساسية لقبول طلبات الاشتراك في المسابقة، وبالرغم من أنه لم يتحدد عدد معين للأسئلة، إلا أنه في الغالب يتم توجيهها للمتسابقين بمتوسط 4 أسئلة، ويكون معظمها أسئلة سهلة عامة ليست بالصعبة، والإجابة عليها تساعد على دخول السحب وزيادة فرص فوزك وحصولك على عدد وفير من النقاط التي تزيد من فرص فوزك.

الرقم الدولي الموحد

ترد الكثير من الأسئلة من المشاركين عن عدم وجود رقم اتصال لدولتهم، مثل السودان واليمن والجزائر وبعض البلدن مثلاً، وهنا أتاحت مسابقة الحلم رقمًا أو أرقامًا دولية للتواصل من تلك الدول، وهي: 008821622775627 – 008821610109