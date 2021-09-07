“مش عارفة أنام زى الناس وكنت هتشل”.. الفنانة ساندى تحكى مأساتها مع سمكرى البنى أدمين

حكت الفنانة ساندى عن المشاكل التى تواجهها، والتى تعرضت لها بسبب تجربتها مع الطبيب المزيف، والذى عُرف بـ “سمكرى البنى أدمين”، وتم القبض عليه فيما بعد بتهمة إنتحال شخصية طبيب والتزوير، وأوضحت ساندى من خلال اللقاء الذى تم معها فى برنامج “Et بالعربى” وقالت:ـ “أنا لا أستطيع أن أنام مثل الجميع إلا بتناول المسكنات، وكمان رقبتى إتبهدلت، أنا إتجنىَ عليا، وشكلى كده هعيش طول عمرى أعانى من إعاقة، ومفيش حد حاسس بيا وبالألم اللى بعانى منه، وبقالى سنتين مش عارفة انام زى الناس”.

وأكملت:ـ “أنا أتأذيت بسبب شخص مجنون زى ده، وعندى مشكلة فى العمود الفقرى، وفى الأخر أبوه يتهمنى إنى على علاقة بالمختل إبنه، واللى زعلنى أكتر إنى ألاقى الجمهور بيروج لهذا الكلام”.

وتابعت ساندى قائلة:ـ “أنا عندى مشوفشى الجمهور مرة ثانية، بس لازم أخد حقى وكمان حق إبنى اللى إتظلم بسببى، ومنذ فترة نحو عامين أكدت إنى عندى إعاقة، وأنا رحت له علشان عندى مشاكل فى الظهر، وقولت أجرب بعد ما قرأت عن الموضوع، وذهبت له بالفعل، وأنا كنت سمعت أنه دارس، ولما رحت طلبت منه أن أُشاهد شهاداته وشاهدتها، وفى أثناء الجلسة شعرت بحرارة شديدة وقالى أنها الدورة الدموية”.

وواصلت الفنانة:ـ “بعد كدا جالى صداع شديد، وده كان واضح للناس فى مهرجان الجونة، ومكنتش لبسة العدسات، وكنت بتحرك ببطئ شديد، فقمت بالذهاب لطبيب فتعجب وقال لى إنتى عملتى حادثة، إنتى كنتى هتتشلى، فقمت وعرضت عليه الفيديو، فقالى إن هذا هو سبب المشاكل التى حدثت لى، الغضروف ضغط على النخاع الشوكى، وهو شكلوا أنسان سادى، وبكدا هيقتل كل اللى هيروح عندو”.

وأنهت ساندى حديثها بتحذير الجمهور وقالت:ـ “ده شخص نصاب ومختل، وكان هيتسبب لى فى شلل، أشكوه إلى الله، الذى يمهل ولا يهمل، وحسبى الله فى هذا الشخص، وبحذر كل الناس مش أى حاجة يعملها الفنانين أو المشاهير ويعلنوا عنها تعملوا زيها أرجوكم”.