مشاهير كتبوا وصيتهم قبل الموت.. أحدهم طلب عدم سماع أغانيه وأبو تريكة «مفاجأة»

علي عكس كافة المشاهير والفنانين بالأخص الذين يخافون كثيرًا من الموت ظنًا منهم أن مجدهم الذي صُنع لا نهاية له، وعلي الجانب الآخر هنالك بعض النجوم الذين أثبتوا مدى تصالحهم مع أنفسهم وكتبوا وصيتهم قبل الموت وهم لازالوا على قيد الحياة، وتمتعوا بجرأة مضاهاة بغيرهم، وفي هذا التقرير سوف نرصدهم إليكم.

فضل شاكر

الجميع يعلم التغييرات التي طرأت في حياة المطرب اللبناني فضل شاكر، حيث قرر الإعتزال في السنوات الأخيرة وكتب وصية له علي صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك موجهًا إياها إلي من يستمع إلي أغنياته قائلًا “أرجو منكم ألا تسمعوا أغانيي؛ حتى لا أكسب إثم وذنوبًا، فأنا قد إعتزلت الغناء وأدعو الله عزوجل أن يغفر لي كل ما سبق ومضى من حياتي وأن يبارك في ما هو آتي من أناشيد دينية”.

رغدة

حلت الممثلة السورية رغدة ضيفة في إحدي حلقات برنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا”، وكشفت وصيتها لأبنائها، فقد طلبت منهم ألا يقيموا لها عزاء بعد الوفاة؛ لأنه بات في الوقت الراهن مجرد “شو إعلامي” وتصوير وكاميرات.