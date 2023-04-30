مشادة بين كريم فهمي وأحد متابعيه بسبب «نمبر وان»..:«بس ياحبيبي»..والمتابع :«ماتقفل أكونتك»

انتقد الفنان الشاب كريم فهمي، السوشيال ميديا وتأثيرها الذي وصفه بالتأثير السلبي في الأونة الأخيرة، مؤكدا أن مواقع التواصل الاجتماعي والتفاعل معها ماهو إلا “أكبر كدبة”، على حد وصفه.

وأوضح كريم فهمي عن هذا الرأي من خلال منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك: قائلا :”لما كله يبقي مكسر الدنيا ونمرة 1، ومصدقين الكدبة، لما الأشكال كلها حلوة بفلاتر ومصدقين الكدبة، لما الكل يبقي بيفهم كل حاجة رياضة، فن، سياسة، ومصدقين الكدبة.



وقال شقيق الفنان أحمد فهمي عن بعض مستخدمي السوشيال ميديا بأنهم “ناس بتشتم من ورا الشاشة وعاملين نفسهم رجالة ومصدقين الكدبة “، معقبا :” لما حاجات كتير أوي يبقى إحنا في حضرة السوشيال ميديا أكبر كدبة”.

ودخل كريم فهمي في مشادة كلامية مع أحد متابعيه على المنشور الذي كتبه، بعدما اتهمه المتابع بالتناقض طالبا منه غلق حسابه ، قائلا :” طب ما تقفل اكونتك علشان الناس اللي بتكلم عليها على السوشيال ميديا دي من غيرها مكنش حد هيعرفكم”، ومن جانبه رد عليه كريم فهمي قائلا :”بس ياحبيبي بس ياشاطر “، متابعا حديثه قائلا :”اهو ده من عينة النموذج التالت اللي انا كاتبه”.

ورد المتابع على كريم فهمي متسائلا عن سبب غضبه من تعليقه موضحا أنه لا يفهم سبب غضب كريم فهمي حينما قال :”إنت اتضايقت عشان بقول كل حاجة فيها الصح والغلط، إنت تنتقد نفسك كده إنت من غير السوشيال مفيش شغل ليك”.



ومن جانبه عقب كريم فهمي على تعليقه بانه يجب عليه التعليق بشكل صحيح قائلا :”قول رايك براحتك بس قول كلام صح وانا مش بلوجر يابني ..انت بتقول ايه بس ياحبيبي ارجوك بس بعد اذنك”.