موعد إذاعة الحلقة 65 مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث المتوقع والقنوات الناقلة

ترقب كبير من قبل محبي وعشاق مسلسل قيامة عثمان، لإعلان إذاعة الجزء الثالث المتوقع أن يشهد العديد من الأحداث الساخنة والمثيرة، حيث تدور أحداث المسلسل حول مؤسس الدولة العثمانية، والصراعات الداخلية والخارجية التي يدخلها في سبيل الحفاظ على الدولة والوقوف في وجه الإمبراطوريات القوية مثل الصليبيين والمغول والبيزنطيين، لذا تشهد كافة التفاصيل والمواجهات القوية خلال الجزء الثالث، بعدما استطاع من تكوين جيش قوي والوقف على أولى خطوات الدولة القوية خلال الجزأين الأول والثاني، ومحاولات التغلب على الصعوبات الداخلية بين أبناء قبيلة الكاي.

مسلسل قيامة عثمان وميزانية ضخمة

جدير بالذكر أن مسلسل قيامة عثمان، يشهد تواجد العديد من الممثلين الأتراك المشهورين مثل بوراك أوزجيفت الذي يقوم بدور الغازي عثمان، وعائشة جول جوناي، إيمره باسالاك، أوزجه تورار، راغب سافاش، ونور الدين سونمز، برفقة أكثر من 40 ممثل آخر، كما تم وضع ميزانية كبيرة جدًا من أجل تمثيل الأحداث، فأقدمت الشركة المنتجة للمسلسل على بناء بحيرة صناعية بمساحة 800 متر وبعمق 160 سم، بالإضافة إلى بناء قلاع وأسواق وبيوت ضخمة، فضلاً عن الأزياء التي تم تصميمها والتي تعود للقرن الثالث عشر.

موعد إذاعة الحلقة 65 قيامة عثمان

من المتوقع أن تنطلق أحداث الحلقة 65 من بداية الجزء الثالث من قيامة عثمان خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تحدد النصف الأول من أغسطس أن يكون موعد لإذاعة أحداث المسلسل، والتي يتم بثها عبر قناة ATV التركية حصريًا على الترددات الآتية:

القمر النايل سات التردد 10796 الترميز 27500

القمر تركسات التردد 11628 الترميز 27500

القمر أسترا التردد 12692 الترميز 27500

يتم إذاعة أحداث المسلسل مساء كل أربعاء على القناة التركية حصريًا، بينما تعرض قناة اليرموك والفجر الجزائرية ودعوة وغيرها، أحداث مسلسل المؤسس عثمان يوم الخميس في تمام الساعة 8:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، بينما تكون الإعادة الساعة 1 ظهر الجمعة من كل أسبوع.