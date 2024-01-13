مسلسل حالة خاصة.. رسائل إنسانية ربما لم تنتبه إليها

الكثير منا يتابع هذه الأيام مسلسل حالة خاصة والذي أثار حالة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، والمسلسل من بطولة الفنانة غادة عادل والنجم الصاعد طه دسوقي ونخبة من الفنانين، والمسلسل من إنتاج طارق الجنايني وإخراج عبد العزيز النجار، ولعل أبرز ما جذب نسبة كبيرة من المشاهدين في المسلسل هو أنه يحمل مجموعة من الرسائل الإنسانية، فهو يتحدث عن شاب مصاب بالتوحد، يسعى لتحقيق أحلام والدته بأن يصير محامياً، مع سلسلة من الأحداث الممتعة تجدونها مع كل حلقة من حلقات المسلسل.

مسلسل حالة خاصة

نديم أحمد أبو سريع

يمثل الشاب طه دسوقي دور نديم أحمد أبو سريع، الطالب ذو الحالة الخاصة وبطل حلقات مسلسلنا الذي نتناوله في مقالنا اليوم، مصاب بالتوحد لكنه حاد الذكاء وطموح لأبعد مدى، يسعى لتحقيق هدفه والوفاء بوصية والدته التي كانت تحلم بأن يمتهن مهنة المحاماة، وحين تقدم نديم للعمل بأكبر مكتب محاماة والذي تديره المحامية “أماني النجار”، قوبل بالرفض رغم أنه كان متفوقاً في دراسته بكلية الحقوق، ولكن كان السبب الرئيسي في الرفض هو أن نديم يعاني من التوحد.

ولحسن حظ نديم وكنتيجة لسعيه الدؤوب، استطاع حل واحدة من أصعب القضايا التي واجهت المحامية أماني النجار وفريق المحامين المنتمين لمكتبها بالكامل، ليحظى نديم بفرصة عُمره وهو الانضمام إلى مكتب المحامية أماني النجار لكفاءته وقدرته على إنجاز القضية.

رسائل مسلسل حالة خاصة

العديد من الرسائل التي استخلصناها من المسلسل: