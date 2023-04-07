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مسلسل جعفر العمدة.. “مركب الضرائر سارت ومركب السلائف غارت”

نورا جمعة هجرس

مسلسل جعفر العمدة من المسلسلات التي نالت على أعجاب الكثير من المشاهدين، ويعد الأبرز في المسلسلات التي تعرض في رمضان 2023، حيث يتصدر الأكثر مشاهدة.

مسلسل جعفر العمدة.. "مركب الضرائر سارت ومركب السلائف غارت"

مسلسل جعفر العمدة تدور أحداثه في اطار درامي واجتماعي، ويعكس واقع المجتمع العربي، ويعد من الأعمال التليفزيونية التي تستحق المتابعة، بذل الفنان محمد رمضان وتألق في دور جعفر العمدة، مما جعل الجميع يشيد بأنه ممثل قدير.

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كما نجح جعفر في خلق روح الأخوة بين زوجاته، والعيش معنا في منزل واحد، والأكل على سفرة واحدة، يذكرنا بالمثل القديم “مركب الضرائر سارت ومركب السلائف غارت”، كما أبدعت الفنانة هالة صدقي في شخصية “صفصف” التي قدمتها بحرفية ومهنية، وهذا هو المعهود من فنانة قديرة مثل هالة صدقي، كما تألق كلا من، إيمان العاصي، منة فضالي، زينة ومي كساب في هذا العمل، الذي برع في إخراجه المخرج محمد سامي.

حصل مسلسل جعفر العمدة على تقييمات عالية من قبل النقاد والمشاهدين، واستطاع أن يحقق مشاهدات عالية على منصات البث المختلفة، وثبت نفسه وسط كم المسلسلات الرمضانية 2023 المعروضة على جميع القنوات الفضائية، لتميز قصته المليئة بالتشويق والأثارة، مما جعل الجميع ينتظره.

يعد مسلسل جعفر العمدة من أبرز مسلسلات رمضان 2023 التي تقدمها الدراما المصرية، حيث يتألق النجم محمد رمضان في دور البطولة، يجسد شخصية جعفر العمدة بطريقة مميزة ولافتة للنظر.

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نورا جمعة هجرس

نورا جمعة هجرس
صحفية في موقع نجوم مصرية أعشق الكتابة والقراءة والاطلاع النجاح بالنسبة لي ليس مجرد صدفة بل مزيج من العمل والمثابرة وحب الكتابة

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