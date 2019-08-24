مسلسل بحر قريبا ... شاهد تريلر المسلسل ومواعيد العرض والقنوات العارضة

مسلسل بحر يعتبر من المسلسلات ذات الحلقات الطويلة حيث يبلغ عدد حلقات المسلسل حوالي 60 حلقة، وأعلنت قناة الحياة المصرية على موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب عن موعد عرض المسلسل على شاشتها.

تريلر مسلسل بحر وموعد العرض

نشرت قناة الحياة المصرية على قناة اليوتيوب الخاصة بها تريلر أو برومو مسلسل بحر، والإعلان التشويقي للمسلسل، والذي ستعرضه القناة ابتدأ من الثاني من سبتمبر ولمدة 60 حلقة.

أبطال مسلسل بحر

مسلسل بحر من إنتاج شركة سنرجي للإنتاج والتوزيع الفني، ويقوم ببطولة المسلسل الفنان ماجد المصري ونخبة كبيرة من الفنانين، منهم الفنان دياب والفنان القدير ثناء الشافعي والفنانة ميرنا نور الدين والفنان حسني شتاء، ونورهان ومنه عرفه، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة والفنان محمد على رزق والفنانة ثراء جبيل، والمسلسل من إخراج المخرج المصري احمد صالح.

قصة مسلسل بحر

مسلسل بحر بطولة الفنان المصري ماجد المصري والذي يجسد فيه شخصية رجل مصري صعيدي يعمل صياد، ويمر بالعديد من المشاكل والظروف التى يتعامل معها بإنسانية كبيرة، وتم تصوير مشاهد المسلسل في محافظات الصعيد.

مسلسل بحر كان ضمن السباق الرمضاني

كان من المقرر أن يعرض المسلسل في شهر رمضان الماضي ولكنه خرج من السباق الرمضاني بسبب ظروف إنتاجية عطلت تصوير المسلسل والانتهاء منه، مما أدى إلى تأجيل عرض مسلسل بحر .

والجدير بالذكر أن الفنان ماجد المصري شارك الفنان محمد رمضان بطولة مسلسله زلزال والذي عرض في شهر رمضان الماضي، وابدع في تجسيد شخصية خليل كتخا والذي ترك بها بصمة كبيرة في نفوس المشاهد المصري والعربي.

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