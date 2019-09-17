الحلقة العاشرة من مسلسل بحر خاطفين بحر يطالبون الداخلية بفدية والشرطة تنجح في تحريره وإنقاذه

الحلقة العاشرة من مسلسل بحر خاطفين بحر يطالبون الداخلية بفدية والشرطة تنجح في تحريره وإنقاذه

في الحلقة العاشرة من مسلسل بحر، بطولة الفنان المصري ماجد المصري، قام مجموعة من الخاطفين من الأشخاص المجهولين والملثمين بخطف بحر والذي يجسد شخصيته في المسلسل الفنان ماجد المصري، وينقلونه إلى مكان غير معلوم.







ويشاهد في الحلقة العاشرة من مسلسل بحر عملية الخطف صديق بحر هيما والذي يبلغ الجميع بخطف بحر، ويعود إلى المولد ويبلغ سالم اخو بحر بعملية خطف أخوه.

إبلاغ الشرطة بخطف بحر







وتستمر أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل بحر ويقوم هيما بالتوجه إلى مركز شرطة الجزيرة لتقديم بلاغ بخطف بحر، وأثناء التحقيقات يتهم هيما وسالم اخو بحر ربيع بخطفه، وبالفعل تقوم قوات الشرطة باستخراج أذن النيابة والتوجه إلى منزل ربيع الضو وتفتيش منزله وجميع المخازن الخاصة به.

خاطفين بحر يطالبون بالفدية

طالب خاطفين بحر في الحلقة العاشرة من مسلسل بحر وزارة الداخلية ورجال الشرطة بالجزيرة بإطلاق سراح زميلهم والذي قام بحر بإلقاء القبض عليه وتسليمه لرجال الشرطة وهو نفسه الشخص الذي قام بإطلاق الرصاص على بحر ورجال الشرطة.

رجال الشرطة يضعون خطة جهنمية لإنقاذ بحر







وضع رجال الشرطة خطة جهنمية لإنقاذ بحر من يد الخاطفين، وتمثلت الخطة في إشاعة خبر وفاة أم هيمه، وعمل جنازة لها، وبعد تحديد موقع الإرهابين من خلال الرسالة التي جاءت على الموبايل، تقوم رجال الشرطة بالاندساس وسط المشعين للجنازة، وتنجح الداخلية ورجال الشرطة بتحرير بحر وإنقاذه من يد الخاطفين وإلقاء القبض على الخاطفين وبذلك تنتهي الحلقة العاشرة من مسلسل بحر بطولة الفنان ماجد المصري .

الجدير بالذكر أن مسلسل بحر يذاع على قنوات الحياة وهو من إنتاج شركة سنرجي للإنتاج الفني، وهو من بطولة الفنان ماجد المصري ومجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان المطرب دياب والفنان عبدالرحمن أبو زهرة، والفنانة نورهان.