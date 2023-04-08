مسلسلات رمضان 2023: مسلسل منى زكي “تحت الوصاية”.. مواعيد عرضه والقنوات الناقلة

أخيرا، وبعد موجة عارمة من الانتقادات التي تعرض لها مسلسل منى زكي “تحت الوصاية”، تقرر عرض المسلسل ضمن مسلسلات رمضان 2023، وذلك في النصف الثاني من شهر رمضان، حيث عرضت الحلقة الأولى منه أمس مع ردود أفعال متباينة.

مواعيد عرض مسلسل منى زكي “تحت الوصاية” والقنوات الناقلة

بدأ عرض أولى حلقات مسلسل “تحت الوصاية” امس الجمعة 16 رمضان 2023 على قناة «dmc»، في الساعة 7.45 مساء، كما يعاد عرضه في الساعة 12:45 صباحا، والساعة 2:15 مساء.

ويعرض عبر قناة «dmc» في الساعة 7.45 مساء، والإعادة 12:45 صباحا، والساعة 2:15 مساء.

المنصات العارضة لمسلسل منى زكي “تحت الوصاية”

يعرض مسلسل “تحت الوصاية” أيضا عبر منصة شاهد، ومنصة “واتش آت”.

حالة من الجدل أثارها ظهور الإعلان عن مسلسل منى زكي “تحت الوصاية”

بمجرد طرح إعلان المسلسل، ثارت حالة من الجدل حول الصورة التي ظهرت بها منى زكي، واعتبرها البعض على وسائل التواصل الاجتماعي إساءة متعمدة للمحجبات، حيث ظهرت في البوستر الدعائي بدون مكياج، بحواجب كثيفة، مما فسره البعض على أنه تعمد الإساءة لمظهر المحجبات، كل تلك الاتهامات للمسلسل قبل أن تعرض منه حلقة واحدة.

وعلى الجانب الآخر دافع فريق من رواد مواقع التواصل عن المسلسل، وأنه من المنطقي الانتظار لحين عرض الحلقات، للحكم عليه.

قصة مسلسل “تحت الوصاية” للفنانة منى زكي رمضان 2023

يناقش المسلسل مشاكل الأرامل مع المجلس الحسبي، ومعاناتهم في تربية الأبناء بعد وفاة الزوج.

تجسد منى زكي دور ربة منزل “حنان” وهي أم لطفلين، أحدهما رضيع، والآخر عمره 9 سنوات. كانت مثال للمرأة المهزومة، الفاقدة للثقة في نفسها، وحيدة ومنكبة على رعاية الطفلان في مواجهة مجتمع ذكوري ظالم.

منى زكي “حنان” تواجه العديد من المشاكل والعقبات

خلال مشوار حياتها، واجهت “حنان” الكثير من المشاكل والعقبات، اضطرتها للمواجهة، وأكسبتها تباعا المزيد من الثقة، وتخطي العقبات التي واجهتها، لتتحول فيما بعد لامرأة قوية عنيدة قادرة على مواجهة الصعاب وإثبات وجودها في المجتمع.

فريق عمل مسلسل منى زكي “تحت الوصاية”

يقع مسلسل “تحت الوصاية” في 15 حلقة، من تأليف الأخوين خالد وشرين دياب، ومن إخراد محمد شاكر خضير.

شارك في بطولة العمل كل من نسرين أمين، علي الطيب، رشدي الشامي، مها نصار، خالد كمال، نهى عابدين، ومحمد عبد العظيم.

سوف نتابع معا أحداث مسلسل منى زكي “تحت الوصاية” وفي انتظار آرائكم وتعليقاتكم.

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