مروة عبد المنعم: زعلانة من تامر حسني موقفش جنبي في محنتي .. فيديو

كشفت الفنانة مروة عبد المنعم في لقاء لها ببرنامج “قعدة ستات” المذاع عبر شاشة “القاهرة اليوم”، عن تفاصيل تتعلق بالمحنة التي عاشتها وتسببت في ابتعادها عن الفن، وأعلنت للمرة الأولى بعض أسماء زملائها من الوسط الفني الذين وقفوا معها وساندوها خلال محنتها، والبعض الآخر الذي خذلها بعد الوقوف بجانبها.

أشرف زكي وإدوارد وقفوا معي

وقالت مروة عبد المنعم لمقدمة البرنامج الإعلامية مروة صبري “أشرف زكي وقف معايا، إدوارد كان وقتها معايا، ودول اللي كانوا واقفين معايا، ومش هقول مين أتخلى عني، وفي ناس استنيت إن هما يبقوا معايا ومزعلني أوي ومش عايز أقول مين، ومكنوش صحابي أوي وعلى الأقل في بينا عشرة من الوسط الفني، ولما أقابلهم في لوكيشن بيقوليلي إيه الأخبار وبيسألوا عليا، وبقول الأسماء في الحاجة الكويسة”.

وتابعت “كنت متخيله إن تامر حسني يسأل عليا، وخاصًة كان لسه في عمر وسلمى حصله موقف في الجيش وروحتله مع إني لسه مكنتش صاحبته، والناس اللي بينا عشرة شغل فقط مسألوش عليا، إحنا مش عشرة خروج وفصتح، وتامر من الناس اللي قريبة مني، ومبعتش رسالة ولا كلمني، أحمد صفوت من الناس اللي وقفوا معايا، وأحمد زاهر وقف معايا في حاجات كتير جدًا”.

وعن معاناتها المالية خلال توقفها عن العمل قالت مروة عبد المنعم “كنت لسه بقول لبنتي مش عارفة أنا صرفت عليكم طول السنين اللي فاتت دي ازاي؟ بس بتمشي، محدش وقف معايا.. ربنا ده عظيم وكريم، بقعد ساعات أقول أنا بصرف السنة دي ازاي”.

مروة عبد المنعم: أشرف زكي وإدوارد بس اللي وقفوا معايا في محنتي الفنانة #مروة_عبد_المنعم: #أشرف_زكي و #إدوارد و #أحمد_زاهر بس اللي وقفوا معايا في محنتي.. وزعلت من #تامر_حسني للمزيد والمزيد، زوروا موقعنا alfatv.com وللاشتراك في باقة الفا منفردة أو مع باقات أخرى من OSNhttps://www.osn.com/ar-sa/explore/packages/more/alfa. Posted by ‎قعدة ستات‎ on Monday, 15 May 2023

وروت مروة عبد المنعم بعض من تفاصيل واقعة وفاة خادمتها في بيتها واتهامها بأنها السبب في وفاتها بقولها، أنه الفتاة كانت معها بالمنزل وقالت أنها ستقوم بالاستحمام، ولما تأخرت في دورة المياه حاولت مروة الدخول إليها إلا أنها فوجئت بأنها قد سقطت.

وقامت بسرعة بنقلها للمستشفى إلا أنها توفت بعد وصولها للمستشفى.