مرتضى منصور يكشف حقيقة جلوسه مع ياسين منصور ويزف بشرى سارة

تم تداول أخبار مكثفة في الساعات الماضية عن حدوث جلسة جمعت مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مع ياسين منصور، رجل الأعمال ورئيس شركة الكرة في النادي الأهلي سابقا. فهل ذلك حدث فعلا؟.

مرتضى منصور يكشف حقيقة جلوسه مع ياسين منصور

قال رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، إن كل ما يقال عن جلوسه مع ياسين منصور عار تماما من الصحة.

وأشار إلى أن ياسين منصور ليس له علاقة بحل أزمة الزمالك المالية، وأنه كان متعاقدا مع رئيس الزمالك الأسبق ممدوح عباس، وأنهى مرتضى منصور ذلك التعاقد منذ زمن.

لن تحدث أزمة مالية مجددا في الزمالك

زف مرتضى منصور بشرى سارة لكل جماهير الزمالك، حيث أعلن أن النادي حصل على مبلغ جيد من بنك الاستثمار، سوف يساهم في حل الأزمة المالية، ويغطي كل المرتبات.

وأعلن مرتضى منصور أن الزمالك لن يتعرض لأزمات مالية مجددا، مشددا على أن كل العمال والمدربين سوف يحصلون على كل مستحقاتهم المتأخرة.