محمية رأس محمد لماذا سميت بهذا الاسم… السياحة في مصر

محمية رأس محمد أولى المحميات الطبيعية في مصر والتي سميت ببوابة الله وبوابة الجنه أو جنه الله على الأرض لما فيها من مقومات طبيعية ساحرة ما بين النباتية والحيوانية والبحرية، تتميز رأس محمد بتكوين صخري مميز على هيئة كلمة الله ومن خلف الصخور لوحه فنية طبيعية تسحر كل من رأها ومن أطلق عليها بوابة الله.

صورة لصخور بوابة الله محمية رأس محمد

لما سميت رأس محمد بهذا الاسم ؟

هناك العديد من الأقاويل عن سبب التسمية ولعل أشهرها أن المسمي يحمل شقين الأول وهو الرأس وهو يرجع إلى طبيعة المنطقة الجغرافية أمتداداها داخل البحر وأما عن النصف الثاني من الإسم فقد قيل إن أربعين من صحابة رسول الله قد مروا بالمنطقة وأقاموا فيها لفترة زمنيه وقد سميت منطقة أربعين صحابة محمد إلى أن تم اختصارها برأس محمد نسبه إلى صحابة رسول الله.

محمية طبيعية للطيور المهاجرة

تتعدد أنواع الطيور المهاجرة والتي تأتي إلى المحمية كاستراحة من الطيران بين قطري العالم الشمالي والجنوبي بين فصلي الشتاء والربيع، وهي فرصة لهواه مشاهدة الطيور النادرة المهاجرة لمحبي الطيور وللعلماء لدراسة طبيعة الطيور المهاجرة.

صور لمجموعة من الطيور المهاجرة برأس محمد

طيور مهاجرة

محمية للكائنات البحرية النادرة

تتنوع الكائنات البحرية في رأس محمد بين الكائنات البحرية النادرة والمميزة والتي تدفع بمحبي رياضة الغطس إلى النزول إلى أعماق البحر الأحمر ومشاهدة الشعب المرجانية والكائنات البحرية المختلفة.