محمود حميدة يُعلق على مشاركته بفيلم “هارلي”: أنا قدمت شكوى للنقابة وده أخر تعاون مع محمد رمضان

كشف الفنان محمود حميدة غن بعض التفاصيل الخاصة بأزمة مشاركته مع النحم محمد رمضان في فيلم “هارلي”، هذه الأزمة التي كانت إيمان حميدة ابنته ومديرة أعماله قد أعلنت عنها في منشور لها مع بداية عرض الفيلم، والتي تمثلت في إخلال شركة الإنتاج ببنود العقد الموقعة مع حميدة، بخصوص ترتيب ظهور أسماء نجوم العمل، حيث كان من المفترض وفقاً للعقد أن يظهر اسم محمود حميدة قبل بطلة الفيلم مي عمر.

محمود حميدة مستاء من تجربة فيلم هارلي

وقال حميدة معلقاً على مشاركته بفيلم “هارلي” كلمات ظهرت من خلالها حجم الاستياء الكبير الذي يشعر به، حيث قال “كان ليا شروط مكتوبة في العقد بتاعي والفيلم مكانش هيتعمل إلا بيها، و أخلوا عن شروطي، والواضح أن كان في تعمُد في الموضوع”.

وعن احتمال أن يجمعه بمحمد رمضان عمل مشترك آخر غير فيلم “هارلي” أجاب حميدة “مظنش إن هيبقي في تعاون بينا تاني ،وأنا قدمت شكوي للنقابة”.

وأوضح محمود حميدة أنه لا يوجد بينه وبين مي عمر أي خلافات، حيث أكد أنها كلمته هي وزوجها المخرج محمد سامي واعتذرا له بالرغم من أنهم ليس لهم علاقة بالموضوع.

جاءت تصريحات الفنان الكبير محمود حميدة رداً على الأسئلة التي وجهت إليه في فاعليات مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ71 والتي يرأسها المخرج هاني لاشين، وبعضوية كل من الفنان مجدي كامل، والفنانة ماجدة زكي، والفنانة التونسية عائشة بن أحمد، ورئيس أكاديمية الفنون المونتيرة الدكتورة غادة جبارة، ومدير التصوير الدكتور سامح سليم، والكاتبة والناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار خالد الكمار.

وحصد الفنان محمود حميدة في حفل الافتتاح الذي جرى أمس الجمعة، جائزة الريادة السينمائية من المركز الكاثوليكي للسينما، وذلك عن مجمل أعماله.