وجهات نظر

محمود حميدة يُعلق على مشاركته بفيلم “هارلي”: أنا قدمت شكوى للنقابة وده أخر تعاون مع محمد رمضان

أحمد ياسين

كشف الفنان محمود حميدة غن بعض التفاصيل الخاصة بأزمة مشاركته مع النحم محمد رمضان في فيلم “هارلي”، هذه الأزمة التي كانت إيمان حميدة ابنته ومديرة أعماله قد أعلنت عنها في منشور لها مع بداية عرض الفيلم، والتي تمثلت في إخلال شركة الإنتاج ببنود العقد الموقعة مع حميدة، بخصوص ترتيب ظهور أسماء نجوم العمل، حيث كان من المفترض وفقاً للعقد أن يظهر اسم محمود حميدة قبل بطلة الفيلم مي عمر.

محمود حميدة يُعلق على مشاركته بفيلم "هارلي": أنا قدمت شكوى للنقابة وده أخر تعاون مع محمد رمضان 3 6/5/2023 - 12:11 م

محمود حميدة مستاء من تجربة فيلم هارلي

قد يهمك:

محمود حميدة: لن أعمل مع محمد رمضان مرة أخرى لهذا السبب.. ويوضح موقفه من العمل مع مي عمر ومحمد سامي

بعد تعرضه لانتقادات بسبب فيلم هارلي محمد رمضان يصالح جمهوره بلوك جديد من أمريكا على انستجرام

وقال حميدة معلقاً على مشاركته بفيلم “هارلي” كلمات ظهرت من خلالها حجم الاستياء الكبير الذي يشعر به، حيث قال “كان ليا شروط مكتوبة في العقد بتاعي والفيلم مكانش هيتعمل إلا بيها، و أخلوا عن شروطي، والواضح أن كان في تعمُد في الموضوع”.

وعن احتمال أن يجمعه بمحمد رمضان عمل مشترك آخر غير فيلم “هارلي” أجاب حميدة “مظنش إن هيبقي في تعاون بينا تاني ،وأنا قدمت شكوي للنقابة”.

محمود حميدة يُعلق على مشاركته بفيلم "هارلي": أنا قدمت شكوى للنقابة وده أخر تعاون مع محمد رمضان 1 6/5/2023 - 12:11 م

وأوضح محمود حميدة أنه لا يوجد بينه وبين مي عمر أي خلافات، حيث أكد أنها كلمته هي وزوجها المخرج محمد سامي واعتذرا له بالرغم من أنهم ليس لهم علاقة بالموضوع.

محمود حميدة يُعلق على مشاركته بفيلم "هارلي": أنا قدمت شكوى للنقابة وده أخر تعاون مع محمد رمضان 2 6/5/2023 - 12:11 م

جاءت تصريحات الفنان الكبير محمود حميدة رداً على الأسئلة التي وجهت إليه في فاعليات مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ71 والتي يرأسها المخرج هاني لاشين، وبعضوية كل من الفنان مجدي كامل، والفنانة ماجدة زكي، والفنانة التونسية عائشة بن أحمد، ورئيس أكاديمية الفنون المونتيرة الدكتورة غادة جبارة، ومدير التصوير الدكتور سامح سليم، والكاتبة والناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار خالد الكمار.

وحصد الفنان محمود حميدة في حفل الافتتاح الذي جرى أمس الجمعة، جائزة الريادة السينمائية من المركز الكاثوليكي للسينما، وذلك عن مجمل أعماله.

Avatar of أحمد ياسين
أحمد ياسين

كاتب مصري بالعديد من المواقع الإلكترونية، اعشق القراءة والسفر وابحث عن الإبداع والتميز دائما.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك تعليقاً
أحدث المقالات