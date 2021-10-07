محمد هنيدي عن المهنة التي كان يحلم أن يعمل بها: صاحب محل كنافة

كشف النجم الكوميدي محمد هنيدي، عن المهنة التي كان يحلم أن يعمل بها في مرحلة طفولته.

وقال هنيدي، أنه كان يتمنى أن يكون صاحب محل كنافة، حتى يعمل شهرًا واحدًا في السنة وهو شهر رمضان، ويرتاح أحد عشر شهرًا.

جاء ذلك في تعليق له على منشور لصفحة “Screen Mix” التي وجهت سؤالًا للمتابعين: “لو مشيت ورا احلام طفولتك كان زمانك شغال إيه دلوقتي؟”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع تعليق هنيدي، الطريف الذي نال إعجابهم بشكل كبير.

من نحاية أخرى ينتظر النجم محمد هنيدي، عرض برنامجه الجديد “هنيدي شو” الذي يخوض من خلاله تجربة تقديم البرامج للمرة الأولى، ومن المقرر عرضه عبر قناة “المحور” الفضائية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام العاشرة مساءً.

وهو البرنامج الذي يستضيف من خلاله هنيدي، أبرز نجوم الفن ويحكي فيه عن كواليس أفلامه وذكرياته الخاصة بها مع هؤلاء النجوم.

يذكر أن آخر أعمال النجم محمد هنيدي، فيلم “الإنس والنمس” الذي يعرض حاليًا في السينمات.