محمد محبوب عبدالوهاب يشارك في مسرحية “وعي الأسرة” ويؤكد: معالجة لمشاكل الأبناء

كشف الفنان محمد محبوب عبدالوهاب تفاصيل مشاركته في مسرحية “وعي الأسرة”، مشيرًا على أهمية هذا العمل الفني خاصة بأنه يتناول المجتمعات العربية والقضايا الأسرية خاصة مشاكل الأبناء مع أسرهم.

الفنان محمد محبوب عبدالوهاب

مواقف اجتماعية محرجة

وأوضح محمد محبوب عبدالوهاب بأنه من المقرر أن يقوم بتجسيد شخصية أحد الشباب الذي يتعرض لمواقف اجتماعية محرجة في بيئة العمل الخصة به من تنمر وضغوط اجتماعية ومحاولة انسياقة في طريق الإدمان ولكنه يحدث شئ يغير حياته رأسًا على عقب.

وأشار عبدالوهاب بأن المسرحية تدور أحداثها في الإطار الدرامي الاجتماعي من خلال تناول القضايا المجتمعية التي نشهدها في الفترة الحالية كالإدمان والتنمر وكيفية تجاوز الصعوبات اليومية بالإضافة إلى تحديد الهوية الشخصية بالإضافة إلى التعامل مع الضغوطات الحياتية.