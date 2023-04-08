محمد فؤاد يرد على طارق الشناوي: «أنا سيد قشطة يا اللي مش متربي»

استمرارًا لإثارة الجدل الذي يشهده برنامج العرافة للإعلامية بسمة وهبة مع الضيوف، شهدت الحلقة الخامسة عشر من البرنامج استضافة النجم محمد فؤاد، وأدلى بالعديد من التصريحات الجرئية عن حياته الشخصية والفنية وعلاقته بالنجوم والشخصيات العامة على الساحة، ولعل أبرزها رده على الناقد طارق الشناوي بعد سخريته من وزنه الزائد، بالإضافة إلى تعليقه على ظهوره في برنامج رامز جلال ومعرفته بالمقلب من عدمه.

مشاداة بين محمد فؤاد وطارق الشناوي

عرض برنامج العرافة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة مقطع فيديو مسجلاً للناقد طارق الشناوي وهو سخر من زيادة وزن النجم محمد فؤاد وإجرائه عملية تكميم معدة واصفًا أياه بـ “سيد قشطة”، مما أثار غضب الأخير واعتبارها سب وقذف وإهانة لذاته.

ورد محمد فؤاد قائلاً:” أقسم بالله العظيم ما عارف إيه العيب؟ الناس بقت تخاف تتكلم بصراحة، يعني إيه سيد قشطة؟َ ده أنا ممكن أسجنك، لازم تبقى مؤدب، أنت كده مش متربي ولا مشفتش تربية”.

وأضاف: ” أنا لا أجرؤ على وصف أي شخص بهذا اللفظ، كيف يقول عليّ سيد قشطة؟ هل من اللائق أن أصفه بـ القرد؟، وعندما قابلته في السعودية كنا وسط ضيوف في وجود ترك آل الشيخ صافحني فصافحته وقبلت رأسه بكل ود مكنش ينفع أعمل غير كده”.

وتابع: “مش فاهم هو متعلم فين ده وبقوله أنت إنسان غريب احترم نفسك كفاية كده”.

حلقة محمد فؤاد مع بسمة وهبة العرافة

شهدت حلقة النجم محمد فؤاد مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج العرافة العديد المفاجئات التى كشفتها الإعلامية عن حياة الفنان الشخصية والمهنية.

وقال النجم بمجرد حضوره للحلقة: ” أنا جاي وعمال أقرأ قرآن عشان ربنا يهديكي ولو غلطتي معايا هزعل”.

محمد فؤاد: كنت عارف إني رايح لرامز لكن معرفش المقلب

كانت آخر لقاءات النجم محمد فؤاد في شهر رمضان خلال برنامج رامز نيفر آند، وحقيقة علم النجم بالمقلب، وهو ما رد عليه فؤاد، قائلاً: ” الفخ بيبقى مرسوم إن الضيف ميعرفش، لأن الضيف عرف هتبوظ الحلقة، أحنا عارفين إننا رايحين لرامز، بس مش عارفين هيعمل إيه لأنه مجنون وممكن يتسبب في مصيبة”.

وأضاف: “أنا مش محتاج أشارك مع رامز عشان أخد فلوس أبوه وصاني عليه.. زي أخويا الصغير”.