محمد عبده … بعد غياب فنان العرب 40 عاماً يعود من جديد

يعد الفنان محمد عبده من أشهر الفنانين العرب على المستوى العربي، حيث عاصر الفنان محمد عبده الجيل القديم والحديث، والمعرف بلقب “فنان العرب”، هو فنان سعودي ولد بمحافظة الدرب في منظقة جازان جنوب المملكة، مواليد 12 يونيو 1949، يبلغ من العمر مايقارب 70 عاماً، غنى فنان العرب الكثير من الأغاني خلال فترة عمله، وكانت من إنتاج شركة روتانا، صوت الجزيرة.







بعد غياب 40 عاماً فنان العرب يعود من جديد

يحيي فنان العرب “محمد عبده”، حفلة غنائية جديدة في منطقة جازان جنوب السعودية، وتعتبر هي الحفلة الأولى له منذ غياب 40 عاماً، وذلك بسبب مناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ89، وذلك يوم الأحد في تاريخ 22 سبتمبر 2019، سوف يكون الحفل على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري، حيث أكدت أن حضور جميع الفعاليات في اليوم الوطني سوف تكون مجاناً







وقالت الهيئة العامة في منطقة جازان، أن المدة الزمنية للحفلة 8 ساعات، ويتسلل الحفل العديد من الفقرات المتنوعة، حيث تشمل “رقصات شعبية، فقرات غنائية، مسرحية لعدد من نجوم الفن في المملكة العربية السعودية”، وأعلنت وزارة الخدمة المدنية أن إجازة اليوم الوطني للمملكة سوف يكون في يومي الأحد 22، والإثنين 23 سبتمبر 2019.

والجدير بالذكر ان أخر أعمال الفنان محمد عبده، هي أغنية التي طرحها عبر قناته الخاصة على تطبيق “اليوتيوب” بعنوان “لا تشتكي” وهي من ألحانه وكلمات تركي أل الشيخ.