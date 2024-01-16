محمد عبدالكريم الشهير بـ”حسن صجمه” يشارك في فيلم “رحلة قصيرة”

كشف الفنان الشاب محمد عبدالكريم، تفاصيل مشاركته في الفيلم القصير”رحلة قصيرة”، مؤكدًا بأن الفيلم يضم مجموعة متميزة من الوجوه الشابة في عالم التمثيل، مشيرًا بأنهم سيشاركون بالفيلم في أكثر من مهرجان سينمائي دولي.

الفنان الشاب محمد عبدالكريم

قصية الفيلم القصير “رحلة قصيرة”

وأضاف محمد عبدالكريم الشهير بـ”حسن صجمة” في تصريحات تليفزيوينة، أنه من المقرر الانتهاء من تصوير الفيلم منتصف فبراير، لافتا إلى أن الفيلم يدور حول قصة شاب تجبره الظروف إلى الهجرة إلى الخارج وترك حبيبته، حيث يمر بالعديد من الصعاب بينما يحاول العودة لحبيبته بعد أن تغلب على ظروفه الصعبة.

وأضاف أن الفيلم يبدأ بمشاهد تشويقية، ومع تتابع الأحداث يدرك حقيقة ما يحدث بعد أن يتغلب على ظروفه الصعبة والعودة من الخارج التي أجبرته على ترك حبيبته.