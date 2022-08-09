محمد رمضان يُحرج الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز بتعليق ساخر على موافقتها القيام بدور أمه

نشر الممثل المصري محمد رمضان صورة للفنانة القديرة سميرة عبد العزيز على صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك“، وعلق عليها بشكل ساخر بعد أن صرحت بانها تتراجع عن تصريحاتها السابقة بشأن محمد رمضان، وأنها مستعدة للقيام بدور أمه في أي عمل فني يطلبها فيه.

قلبي هيقف من الفرحة

وقال رمضان في تعليقه على تصريح الفنانة سميرة عبد العزيز “ياه أخيرا يا أستاذة.. أنا قلبي هيقف من الفرحة، بس للأسف فيلمي القادم طالع يتيم الأم”، ليحظى بعدها منشوره بآلاف التفاعلات من جمهوره ومتابعيه، الذين اعتبروا رد محمد رمضان الساخر “قصف جبهة” للفنانة الكبيرة بعد أن انتقدته في وقت سابق بأحد اللقاءات التليفزيونية بقولها أنها رفضت القيام بدور أمه في أحد الأعمال الفنية، لأنها ترفض أن تجسد دور أم بلطجي بهد أن لعبت دور الأم لعظام الفن المصري.

تصريحات الفنانة سميرة عبد العزيز أشعلت حرباً بينها وبين الفنان محمد رمضان في وقتها، حيث قالت بعدها أن رمضان سبها وأهانها، وأرسل لها رسائل تحمل ألفاظ غير حضارية، على حد تعبيرها، وقال لها بالنص “جزمة أمي أحسن منك.. وأنا بحصل على 20 مليون جنيه ولكن أجرك 20 ألف جنيه”.

وكانت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز قد ظهرت بأحد برامج قناة الشمس الفضائية وقالت أنها كانت تعترض على نص العمل وليس الممثل، ووصفت رمضان بأنه ممثل جميل وموهوب، وأكدت أن رفضها السابق كان للدور وليس لشخص محمد رمضان، حيث أنها رفضت القيام بدور أم لبلطجي حيث أنها يطلق عليها لقب “أم العظماء” ولا يصح أن تؤدي دور أم لبلطجي.

أحدث أفلام محمد رمضان

وفي سياق متصل بدء الفنان محمد رمضان تصوير فلمه الجديد “عالزيرو” والذي تشاركه فيه البطولة الفنانة نيللي كريم، ومجموعة من النجوم، والفيلم من إخراج ماندو العدل، ومن إنتاج جمال العدل.