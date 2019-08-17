محمد رمضان يغني في بورتو جولف مارينا في 23 أغسطس2019

سيشارك النجم المصري محمد رمضان حفلاً غنائياً في ملعب جولف بورتو مارينا في الشمال بتاريخ 23 أغسطس الجاري، كما جمعت أغنية “مافيا” في رمضان 140 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب بعد 7 أشهر من صدورها، وذلك وفقاً لما أعلنه النجم محمد رمضان على حسابة الرسمي “الحمد لله 140 مليون مشاهدة في 7 أشهر”، كما حققت أغنيته الأخيرة مع النجم سعد المجرد “إنساي” نجاحاً كبيراً أيضاً على القناة الشخصية على اليوتيوب، حيث بلغت عدد المشاهدات نحو 95 مليون مشاهدة حتى الآن وذلك بعد صدورها في شهر يوليو الماضي.

كليب “انساي” محمد رمضان وسعد المجرد

أطلق رمضان في 18 يوليو الماضي على قناته الرسمية على موقع يوتيوب فيديو لأغنيته الأخيرة “انساي” ، وهو ديو يؤديه مع النجم المغربي سعد المجرد، حيث صرح المخرج حسام الحسيني بأن العمل مع رمضان والمجرد هو تجربة مختلفة تمامًا، لأن لكل منهما وجوده وجمهوره، مضيفًا أن “مقطع الفيديو يجب أن يكون فريدًا من أجل أن يكون جذابًا للجمهور” .

وأشار إلى أن الفيديو تم تصويره في شوارع باريس بفرنسا وفي أحد القصور الفرنسية لإضافة عنصر أثري إلى الحركات المبهرة للنجوم لإيقاع الأغنية، والأغنية هي مزيج من موسيقى الراب والموسيقى الشرقية، وقال الحسيني في بيان صحفي أن الفيديو أصبح “تريند” رقم 1 في مصر والمنطقة العربية ومعظم دول أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا.

وذكر المدير أيضًا أن مقطع الفيديو احتل المرتبة الثالثة في قائمة مقاطع الفيديو الأكثر مشاهدة على YouTube في جميع أنحاء العالم خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى، حيث حصل على 24 مليون مشاهدة في الأيام الثلاثة الأولى ليظل الفيديو العربي الأكثر مشاهدة.

الأسطورة من البداية إلى القمة

بدأ رمضان مسيرته بأدوار صغيرة في المسلسل التلفزيوني مثل “السيندريلا” مع النجمة منى زكي، حتى حظي بفرصة كبيرة في “احكي يا شهرزاد” من يسري نصر الله، ثم أصبح نجم الأفلام التي أنتجها المنتج المصري الشهير أحمد السبكي، ثم تألق وبجدارة وعبقرية شديدة في مسلسل ” ابن حلال” الذي جسد فيه شخصية حبيشة، ثم مسلسل الأسطورة الذي حقق نجاحاً كبيراً في رمضان، ثم توالت الأعمال الناجحة من المسلسلات الدرامية مثل نسر الصعيد وأخيرها كان مسلسل زلزال، والذي تم عرضه في رمضان الماضي2019، وحقق نجاحاً كبيراً في الصدارة، تلك الأعمال الفنية هي الأمر الذي جعل منه واحداً من أكثر الممثلين شهرة في الشرق الأوسط.

محمد رمضان وربما كان الممثل المصري الوحيد الذي اشاد به المشهود لهم دولياً الفنان الراحل عمر الشريف، الذي ذكر أنه اختار الممثل الشاب لإدامة مهنة التمثيل، محمد رمضان سبق الاحتفال به كأربعة من أغانيه كانت من بين أفضل الفيديوهات الموسيقية المصرية لعام 2018 من حيث المشاهدة على موقع يوتيوب، استحوذت “مافيا” على جميع منصات التواصل الاجتماعي من خلال العاصفة، وكانت الأكثر بحثًا على Google، مما جعلها تريند الأيام الأولى من عام 2019، مما حققه مقطع الفيديو من ملايين المشاهدات بعد ساعات قليلة من إطلاقه على قناة YouTube الرسمية، وتلقى رمضان تقييمًا من معجبيه على المقطع، والذي قدمه بطريقة مميزة.

ماذا قال فان دام عن الأسطورة محمد رمضان

سبق أن أشاد النجم العالمي الشهير جان كلود فان دام بالممثل المصري محمد رمضان في شريط فيديو نشره رمضان على حسابه الرسمي في Instagram، بعد تعاون الممثلين معًا في إعلان “شركة اتصالات” ،وقال الممثل الشهير ونجم الكيك بوكسينغ في الفيديو “مهلا ، محمد رمضان ، كيف حالك؟ لقد كان عملاً رائعًا معك، أنا أقدر لك لطفك، أنت ممثل رائع، وجه جيد، جسم جيد، وفي يوم من الأيام ربما سنعمل معًا، سنرى إن شاء الله.

مسلسل محمد رمضان ” زلزال” يحقق نجاحاً كبيراً في رمضان الماضي

شارك رمضان في رمضان الماضي بمسلسله الأخير “زلزال” إلى جانب النجمة العائدة من الاعتزال حلا شيحة، هنادي مهنا، ماجد المصري، أحمد صيام، نسرين أمين، يوسف عثمان، من بين آخرين، في مسلسل “زلزال” ، يؤدي رمضان دور كل من الأب والابن، وهي تجربة نجح بها سابقًا في مسلسل “نسر الصعيد” الذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان 2018.



تدور أحداث المسلسل في عام 1992 عندما ضرب زلزال مدمر مصر، رجل يشتري منزلاً بالتقسيط والقسط الأخير مستحق، حيث يطلب صاحب المنزل تسجيل المنزل باسمه والتخلي عن ملكيته، يقرر البائع الانتظار وإطالة العملية لحين وقوع الزلزال المدمر، ثم مات المشتري وانهار المنزل بعد القوة المدمرة للزلزال.

ثم يرفض البائع “ماجد المصري في دور خليل كُتخة” تسليم قطعة الأرض”300 متر” التي بُني عليها المنزل إلى ورثة المتوفى، مما أدى إلى صدام بينه وبين ابن المتوفى”محمد رمضان زلزال” ، وعلى الرغم من وجود قصة حب بين ابنة البائع”هنادي مهنا في دور أمل ” وزلزال، فإن والد الفتاة يقف بينهما، والمسلسل من إخراج ياسر سامي وتأليف عبد الرحيم كمال.