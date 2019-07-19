محمد رمضان يتحول من شيف في مطعم إلي مليونير.. كليب إنساي

الفنان محمد رمضان قام بمشاركة الفنان سعد لمجرد بطرح كليب جديد بعنوان “إنساي” الكليب الذي حقق مليون مشاهدة بعد ساعة من طرحه علي موقع الفيديو الشهير في العالم YouTube يعتبر هذا هو الأشتراك الأول بين الفنان محمد رمضان والفنان المغربي سعد لمجرد حيث تم وضع لافتة في أخر الكليب مدون عليها أسم ” الأسطورة” و” المعلم”، حيث ظهر الفنان محمد رمضان وهو يعمل طباخ في مطعم و ظهر المطرب المغربي سعد لمجرد وهو يعمل مقدم لطلبات العملاء في نفس الكليب، تم طرح هذا الكليب مساء يوم الأربعاء وإلي هذه اللحظة تم مشاهدة الفيديو من قبل خمسة مليون وستمائة الف مشاهد.

كواليس تصوير كليب محمد رمضان وسعد لمجرد

فرغلي بليكس قال عن مشاركته في كتابة كليب ” إنساي ” أن أثناء فترة العمل في شهر أكتوبر العام الماضي أثناء العمل علي أغنية “القمر” الذي قام محمد رمضان بغنائها وهي من ألحانه كنا نعمل علي كثير من الأعمال الفنية ومنها ” إنساي ” وأحمد الشبكشي بالفعل كتب جزء من الأغنية وهو (أنسي إنك شوفتيني وعرفتيني وأتقابلنا) وقمنا بتغير الصيغة أكثر من مرة بطريقة الورشة.

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محمود رمضان شقيق محمد رمضان ومدير اعماله يقوم بنشر صورة له من خلال كواليس تصوير كليبه الجديد إنساي وهو يشاهد لقطات من كليبه في الكاميرا.

محمد رمضان ينشر صورة له مع الفنان سعد لمجرد علي أنستغرام

ماذا عن القضية المتهم فيها سعد لمجرد من قبل ؟

مازال حتي الأن سعد لمجرد يتابعه القضاء الفرنسي تحت مسمي العنف بتهمة العنف الشديد و الأعتداء الجنسي، إنساي هو أول عمل فني قام به بعد خروجه من السجن.

كليب إنساي من ألحان وتأليف سعد لمجرد وتكلف الفنان محمد رمضان بالجزء المصري وأستعان بملحنين ومؤلفين مصريين هما شوبكشي وفرغلي بلكس هذا ما صرح به الفنان محمد رمضان من قبل.

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الكليب يحمل اللهجتين المصرية والمغربية حيث أن كل مطرب قام بالغناء باللغة الخاصة ببلده.