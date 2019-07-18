محمد رمضان وسعد المجرد في كليب جديد “إنساي” دويتو الأسطورة والمعلم

بعد النجاح الكبير الذي حققه النجم “محمد رمضان” عبر شاشات السينما والدراما المصرية، بداية من مسلسل إبن حلال و مسلسل الأسطورة وحتى مسلسل زلزال الذي تم عرضه في رمضان الماضي وحقق نجاحاً كبير على مستوى الساحة الفنية، والذي من خلالة حصل الفنان على جائزة أفضل ممثل لعام 2019 في مهرجان بياف في لبنان كما حصل أيضا على تكريم لأغنية “مافيا”.

لم يكتف النجم محمد رمضان العبقري الموهوب بأن يكون ممثلاً تلفزيونياً فقط، بل صنع لنفسه ساحة شعبية من خلال الأغاني التي كانت تعتبر في البداية بمثابة تجربة ولكنها حازت على تفاعل كبير من الجمهور، وحققت نجاحاً كبيراً وثقة مكّنت الأسطورة من عمل العديد من الأغاني التي حققت أيضاً نجاحاً كبير في الوسط الفني وبين الجماهير داخل مصر وخارجها ومن هذه الأغاني (مهرجان علشانك – مهرجان الصعيدي واحد بس- لا سحر ولا شعوذة – مهرجان حلم رخيص – أقوى كارت في مصر – مهرجان نمبر وان – الملك – مهرجان ميه مسا – هتولع – جيشنا صعب – مافيــا – فيرس – القمر – بوم – اللهو الخفي مع فاندام – بابا – إفريقيا ) .

أقوى حفلة في مصر لمحمد رمضان

قام النجم محمد رمضان بإحياء أقوى حفلة في مصر وقد شهد الحفل قبول شديد من الجماهير، ومن خلال هذا الحفل قام النجم محمد رمضان بذكر فضل ومكانة مصر عليه وعلى كل المصريين، وأنه من حق الوطن علينا أن نقف بجانبه، وجاء هذا بمناسبة استضافة مصر بطولة أفريقيا لهذا العام، وأهدى أغنية أفريقيا، لتشجيع المنتخب المصري، وتشجيعاً لمصر باستعادتها الريادة في قارة أفريقيا.

كليب إنساي مع سعد المجرد

قام النجم محمد رمضان بالمشاركة مع النجم سعد المجرد بعمل دويتو سوياً تحت عنوان ” إنساي” والذي تم رفعه مساء أمس الأربعاء 17/7/2019 على قناة محمد رمضان على اليوتيوب، ويمكنكم مشاهدة كليب ” إنساي” للنجمين محمد رمضان وسعد المجرد، والذي تم عمله في باريس

حيث يظهر النجم محمد رمضان يعمل في مطعم فرنسي طباخ مع زميله في المطعم سعد المجرد، ثم بعد ذلك يتغير بهم الحال ليصبح كل منهما مليونيراً، وقد صرح محمد رمضان بأن الأغنية من كلمات وألحان الفنان سعد المجرد، أما عن الكلمات المصرية فقد أضافها الأسطورة بنفسه بالاستعانة بشعراء مصريين، كما يعتبر هذا الكليب أول الأعمال التي تجمعهما ببعض وذلك بعد خروج سعد المجرد من محنته السابقة.