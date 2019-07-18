محمد رمضان وسعد المجرد في أغنية إنساي ....بالفيديو

طُرحت يوم أمس أغنية جديدة للفنان محمد رمضان من خلال القناة الرسمية في يوتيوب الأغنية الجديدة إنساي بمشاركة الفنان سعد المجرد، وقد إستطاعت الاغنية الجديدة أن تصل إلى ما يقارب 2 مليون مشاهدة في وقت قصير جداً، وقد ظهر محمد رمضان في ذلك الكليب في مطعم فرنسي يعمل به كطباخ، وقد ظهر سعد المجرد ويتر في المطعم ذاته، يذكر أن الفنان محمد رمضان قد أعلن في وقت سابق على أن الأغنية من كلمات وألحان سعد المجرد، فيما تكلف هو بالجزء المصري منها وقد إستعان بالعديد من الشعراء المصريين، هذا وتعتبر تلك الأغنية هي أول أغنية مشتركية بين محمد رمضان وسعد المجرد بعد خروج الأخير من السجن .

بعض كلمات أغنية محمد رمضان إنساي

مش هنكمل انا عارف م الاول مهما نطول هتكون اخرتها ايه

كنت متعود اني اسمع وافوت بس المرة دي قلبي هدوس عليه

غندير اللي فراسي Easy نعيش بلا بيك

خليك ناسي الايام تدور وتوريك

انساي انساي بللي شي نهار عرفتيني انساي

يلا Bye Ou Bye انا ماشي ليك يلا باي

انسي انك شوفتيني وعرفتيني واتفابلنا

علي فكرة ناسي اسمك واليوم اللي فيه اتكلمنا

لو روحتي قولتلهم اني كنت في يوم حبيبك

محدش هيصدقك كله هيمشي ويسيبك

سلام مش هسلم كلام مش هتكلم

بتلعبي على مين الاسطورة والمعلم ..

متابعة فيديو الأغينة من قناة محمد رمضان