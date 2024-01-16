محمد الربيعي: مبيعات السيارات الكهربائية تشهد نموًا سريعًا

قال محمد الربيعي الخبير الاقتصادي بأن مبيعات السيارات الكهربائية شهدت في السنوات الأخيرة نموًا سريعًا، وذلك بسبب عوامل عديدة منها ارتفاع أسعار الوقود، والتوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة، والقوانين واللوائح التي تفرضها الحكومات على الشركات المصنعة للسيارات ومع ذلك، فإن أرباح السيارات الكهربائية لا تزال أقل من أرباح السيارات التي تعمل بالبنزين.

محمد الربيعي الخبير الاقتصادي

محمد الربيعي الخبير الاقتصادي يكشف أسباب ارتفاع أرباح سيارات البنزين وهي الآتي:

تكلفة التصنيع: تتميز السيارات الكهربائية بمكونات أكثر تعقيدًا من السيارات التي تعمل بالبنزين، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة التصنيع، فمثلًا تحتوي السيارات الكهربائية على بطاريات كبيرة الحجم، والتي تعتبر من المكونات الأكثر تكلفة في السيارة.

الطلب المحدود: لا يزال الطلب على السيارات الكهربائية محدودًا مقارنة بالسيارات التي تعمل بالبنزين، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

حوافز الحكومات: تقدم بعض الحكومات حوافز مالية للسيارات الكهربائية، مثل الإعفاءات الضريبية، مما يخفض تكلفة شرائها.

ارتفاع سعر السيارات الكهربائية.

وأضاف محمد الربيعي بأنه بالرغم من الأسباب المذكورة أعلاه، فقد ارتفع سعر السيارات الكهربائية في السنوات الأخيرة ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها:

ارتفاع أسعار المواد الخام: ارتفعت أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية، مثل النيكل والكادميوم، مما أدى إلى زيادة تكلفة التصنيع.

ارتفاع تكلفة الإنتاج: تواجه شركات صناعة السيارات صعوبات في زيادة الإنتاج بسبب نقص العمالة والمكونات.

مستقبل أرباح السيارات الكهربائية.

تكلفة التصنيع للسيارات الكهربائية في المستقبل

واكد محمد الربيعي، انه من المتوقع أن تنخفض تكلفة التصنيع للسيارات الكهربائية في المستقبل، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أرباحها. كما من المتوقع أن ينمو الطلب على السيارات الكهربائية، مما قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع أرباحها، ولكن حتى ذلك الحين ستظل أرباح السيارات الكهربائية أقل من أرباح السيارات التي تعمل بالبنزين.