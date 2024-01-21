محمد الدالي: ألوان هادئة ودافئة موضة مكياج شتاء 2024

مع بداية موسم الشتاء، تتغير صيحات الموضة في كل شيء، بما في ذلك المكياج. فبعد أن كانت الألوان القوية والجريئة هي المسيطرة على عالم المكياج في موسم الصيف، تعود الألوان الهادئة والدافئة لتتربع على عرش الموضة في شتاء 2024.

خبير التجميل محمد الدالي

موضة مكياج شتاء 2024

وبحسب خبير التجميل محمد الدالي، فإن الألوان الهادئة والدافئة هي موضة مكياج شتاء 2024، حيث تتميز هذه الألوان بأنها تعكس الأجواء الشتوية الباردة والهادئة، وأوضح محمد الدالي أن أبرز الألوان التي ستكون موضة في مكياج شتاء 2024 هي:

الألوان الترابية: مثل البني بدرجاته المختلفة، مثل البني الفاتح، البني المتوسط، والبني الداكن. ألوان الباستيل: مثل الوردي الفاتح، الأزرق الفاتح، واللافندر. ألوان المعادن: مثل النحاسي، الفضي المؤكسد، والذهبي.

النصائح لوضع مكياج بألوان هادئة ودافئة

وأضاف محمد الدالي أن هذه الألوان يمكن استخدامها في جميع إطلالات المكياج، سواء كانت إطلالات يومية أو إطلالات للسهرات والمناسبات، وفيما يلي بعض النصائح لوضع مكياج بألوان هادئة ودافئة في شتاء 2024: