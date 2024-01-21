محمد الدالي: ألوان هادئة ودافئة موضة مكياج شتاء 2024
مع بداية موسم الشتاء، تتغير صيحات الموضة في كل شيء، بما في ذلك المكياج. فبعد أن كانت الألوان القوية والجريئة هي المسيطرة على عالم المكياج في موسم الصيف، تعود الألوان الهادئة والدافئة لتتربع على عرش الموضة في شتاء 2024.
موضة مكياج شتاء 2024
وبحسب خبير التجميل محمد الدالي، فإن الألوان الهادئة والدافئة هي موضة مكياج شتاء 2024، حيث تتميز هذه الألوان بأنها تعكس الأجواء الشتوية الباردة والهادئة، وأوضح محمد الدالي أن أبرز الألوان التي ستكون موضة في مكياج شتاء 2024 هي:
- الألوان الترابية: مثل البني بدرجاته المختلفة، مثل البني الفاتح، البني المتوسط، والبني الداكن.
- ألوان الباستيل: مثل الوردي الفاتح، الأزرق الفاتح، واللافندر.
- ألوان المعادن: مثل النحاسي، الفضي المؤكسد، والذهبي.
النصائح لوضع مكياج بألوان هادئة ودافئة
وأضاف محمد الدالي أن هذه الألوان يمكن استخدامها في جميع إطلالات المكياج، سواء كانت إطلالات يومية أو إطلالات للسهرات والمناسبات، وفيما يلي بعض النصائح لوضع مكياج بألوان هادئة ودافئة في شتاء 2024:
- ابدأ بالأساس: استخدم كريم أساس خفيف أو متوسط التغطية لضمان مظهر طبيعي.
- ضع الكونتور والهايلايتر: استخدم الكونتور لتحديد ملامح الوجه، واستخدم الهايلايتر لإبراز نقاط الضوء في الوجه.
- ضع ظلال العيون: استخدم ظلال العيون باللون البني أو أحد ألوان الباستيل، ويمكنك إضافة لمسة من اللون المعدني للمزيد من الجاذبية.
- ضع الكحل أو الماسكرا: استخدم الكحل أو الماسكرا لتبرز جمال عينيك.
- ضع أحمر الشفاه: استخدم أحمر الشفاه باللون الوردي أو الأحمر أو البرتقالي، ويمكنك إضافة لمسة من اللمعان لإطلالة أكثر جاذبية.
- وأخيرًا، تذكر أن اختيار ألوان المكياج المناسبة لك يعتمد على لون بشرتك ولون عينيك وشعرك لذلك، استشر خبير تجميل لاختيار الألوان المناسبة لك.