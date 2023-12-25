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محمد أحمد فؤاد يكشف عن مشاركته في الفيلم القصير “سراب”

صلاح عريان

كشف الممثل الشاب محمد أحمد فؤاد الشهير بـ محمد طعمة عن مشاركته في الفيلم القصير “سراب” والذي عرض ضمن الأفلام التي فازت في مهرجان الجامعة الامريكية .

الفنان الشاب محمد أحمد فؤاد

محمد أحمد فؤاد يشارك في المهرجان الدولي الإلكتروني للأفلام القصيرة

وكان قد شارك من قبل الفنان محمد أحمد فؤاد  بفيلمه الروائي القصير في المهرجان الدولي الإلكتروني للأفلام القصيرة، وتجربة الفيلم تستلهم أفلام عصر السينما الصامتة، وتقدم محاولة مميزة للحكي الممزوج بالحنين للماضي ببراءته، وبراعته .

الفنان الشاب محمد أحمد فؤاد

مهرجان الجامعة الأمريكية

وأوضح محمد طعمة مهرجان الجامعة الأمريكية يقام للسنة الثالثة على التوالي بتنظيم من اتحاد الطلبة وإحدى الأسر بالجامعة، ويشارك به ١٠ أفلام في المسابقة من أصل أكثر من ٦٠ فيلم تم ترشيحها.

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عن الكاتب:
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صلاح عريان

محرر صحفي منذ عام ٢٠١٨ ومعد برامج منذ عام ٢٠١٩ حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة الأزهر ٢٠٢٠.

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