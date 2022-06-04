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محكمة الأسرة تلزم “عز” بدفع أجرة مسكن “زينة”

شيرين إحسان

قضت محمكة الأسرة اليوم السبت بإلزام الفنان أحمد عز بدفع مبلغ 25 ألف جنيه أجرة مسكن الفنانة زينة.

محكمة الأسرة تلزم "عز" بدفع أجرة مسكن "زينة" 4 4/6/2022 - 5:27 م

و قال معتز الدكر محامي زينة أن محكمة الأسرة ألزمت “عز” بدفع مبلغ 3 آلاف جنيه حضانة طفليه من 2018.و ذلك في الدعوى التي أقامتها الفنانة زينة تطالب فيها عز بأجرة مسكن , وأجرة حضانة طفليه.

محكمة الأسرة تلزم "عز" بدفع أجرة مسكن "زينة" 1 4/6/2022 - 5:27 م

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و كانت محكمة محكمة الأسرة قد قضت برفض الاستئناف المقدم من عز على قرار محكمة أول درجة بإثبات نسب توأم زينة له, و تأييد حكم أول درجة.

و أشارت حيثيات الحكم أن المدعية “زينة” غير محرمة  شرعا على المدعي عليه”أحمد عز” و تبين ذلك في حضور الشهود, كما انه عاشرها معاشرة الأزواج, وسافر معها لقضاء عطلة الزفاف.

محكمة الأسرة تلزم "عز" بدفع أجرة مسكن "زينة" 2 4/6/2022 - 5:27 م

كما أن المدعية كانت تسكن بمسكنه فترة الزواج, و  قد حملت منه ووضعت حملها ورزقت بالصغيرين”عز الدين وزين الدين”, الأمر الذي يكون وفقا للقانون, و لراجح المذهب الحنفي, توافرت قيام الزوجية و ثبوت نسب الصغيرين بالفراش, كل الشرائط الشرعية.

محكمة الأسرة تلزم "عز" بدفع أجرة مسكن "زينة" 3 4/6/2022 - 5:27 م

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شيرين إحسان

صحفيةمصرية,عضو نقابةالصحفيين,بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة,قسم صحافة,ماجستير إعلام بيئي جامعة عين شمس,عضو جمعية كتاب البيئة و التنمية,مهتمة بالشأن العام المصري و قضايا البيئة و التغيرات المناخية,عملت بالعديد من الصحف و المواقع المصرية.


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