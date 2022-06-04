محكمة الأسرة تلزم “عز” بدفع أجرة مسكن “زينة”

قضت محمكة الأسرة اليوم السبت بإلزام الفنان أحمد عز بدفع مبلغ 25 ألف جنيه أجرة مسكن الفنانة زينة.

و قال معتز الدكر محامي زينة أن محكمة الأسرة ألزمت “عز” بدفع مبلغ 3 آلاف جنيه حضانة طفليه من 2018.و ذلك في الدعوى التي أقامتها الفنانة زينة تطالب فيها عز بأجرة مسكن , وأجرة حضانة طفليه.

و كانت محكمة محكمة الأسرة قد قضت برفض الاستئناف المقدم من عز على قرار محكمة أول درجة بإثبات نسب توأم زينة له, و تأييد حكم أول درجة.

و أشارت حيثيات الحكم أن المدعية “زينة” غير محرمة شرعا على المدعي عليه”أحمد عز” و تبين ذلك في حضور الشهود, كما انه عاشرها معاشرة الأزواج, وسافر معها لقضاء عطلة الزفاف.

كما أن المدعية كانت تسكن بمسكنه فترة الزواج, و قد حملت منه ووضعت حملها ورزقت بالصغيرين”عز الدين وزين الدين”, الأمر الذي يكون وفقا للقانون, و لراجح المذهب الحنفي, توافرت قيام الزوجية و ثبوت نسب الصغيرين بالفراش, كل الشرائط الشرعية.