محطات مؤثرة في حياة الفنان السوري أيمن زيدان

يغتبر الفنان السوري أيمن زيدان، واحدا من أهم الفنانين في العالم العربي، لكونه يتمتع بعدد من المواهب التي أثرى بها الفن العربي، فهو ممثل، ومخرج، ومنتج كما قام بتقديم بعض البرامج أيضا، وعلى الرغم من السعادة التي يرسمها على الوجوه من خلال أعماله، إلا أن هذا الفنان الكبير يوجد في حياته محطات حزينة كان لها تأثير كبير في حياته، ومن أهم تلك المحطات: كانت وفاة ابنه نوار والذي شكل رحيله المفاجئ صدمة كبيرة لوالده نتحدث عنها لاحقا بمزيد من التفصيل، و هناك أيضا وفاة شقيقه الفنان شادي زيدان والذي وصفه أيمن بأنه ابنه، واليوم تداولت مواقع التواصل أخبار عن وفاة هذا النجم الكبير، فهيا لنتعرف على صحة هذه الأخبار، ونجيب على عدد من أهم الأسئلة التي تدور عن حياة هذا النجم الكبير .

من هو أيمن زيدان ؟

هو أيمن غالب شكري زيدان “فنان سوري”، ولد في الرحيبة وتقع على بعد 50 كم من دمشق في دولة سوريا، وذلك في 1 سبتمبر من عام 1956م، أشقاؤه هم: وائل زيدان، شادي زيدان، وقد تزوج أربع مرات، أخرهم من سيدة مصرية تدعى نشوى زايد وهي “ابنة الكاتب الكبير محسن زايد”، وقد أنجب من الأبناء: حازم زيدان، جودي أيمن زيدان، نوار أيمن زيدان، غالب أيمن زيدان، يمنى زيدان، نورا زيدان.

حقيقة وفاة أيمن زيدان ؟

انتشرت مؤخرا عدد من الأخبار حول رحيل هذا الفنان الكبير، وهو ما سبب صدمة لمحبيه ومعجبيه في كل أنحاء الوطن العربي، إلا أننا نؤكد على عدم صحة هذه الأخبار، خاصة وأنه لا يوجد مصدر رسمي يؤكد صحة ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

هل تزوج ايمن زيدان من نورمان اسعد؟

نعم تزوج أيمن زيدان من نورمان أسعد مرتين، وأنجب منها ابنته جودي، كانت المرة الأولى التي تزوجا فيها عقب الإنتهاء من مسلسل ” يوميات جميل وهناء” ، ولكن لم يستمر طويلا حيث انفصلا سريعا بدون إبداء أي أسباب، ولكن بعد مرور عام واحد فقط على الانفصال، عادا للعمل معا بالجزء الثاني من المسلسل ” ألو جميل ألو هناء” و تزوجا مرة أخرى واستمر الزواج لثلاث سنوات، أنجبا جودي ثم انفصلا من جديد.

كيف أثرت وفاة شادي زيدان في شقيقه؟

توفي شادي زيدان بعد اصابته بجلطة دماغية، تسببت في دخوله بغيبوبة لم تستمر طويلا، ليرحل سريعا وهو يبلغ من العمر 49 عاما، ويتسبب في صدمة للوسط الفني بأكمله ومحبيه أيضا، ولكن التأثير الكبير كان على شقيقه الأكبر أيمن زيدان والذي نعاه بكلمات حزينة أثارت الألم في قلوب محبيهم، حيث كتب :

“شادي …ياخفقة قلبي الذي أنهكه الحزن .. رحيلك جرح لاأدري متى يندمل ..تغمدك الله بواسع رحمته ..”. وأضاف: مرت علي أسوأ 11 سنة من حياتي. لم أتوقع أبداً أن يحصل لي كل هذا. توفي ابني الأقرب لي. تباعد عني أقرب الأصدقاء. دمر بيتي الذي كان حلمي طوال حياتي. وطني يتمزق. واليوم أفتقد أخي وشقيقي شادي.. لم يعد للحياة أية نكهة. وبعد كل هذا يأتيني الناس ويسألونني: أيمن لماذا تبدو حزينا” ما عهدناك هكذا. وأجيبهم: هل لي أن أصطنع الفرح وانا بكل هذه الظروف السيئة.. آه يا وطني كم تضيق .. الله يرحمك يا أخي.

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كيف فقد ايمن زيدان ابنه؟

نوار أيمن زيدان هو أكثر من اسبب رحيله في صدمة الفنان السوري الكبير، حيث أصيب بنوع نادر من السرطان أثناء استعداده لامتحانات الثانوية العامة، ليرحل الشاب سريعا، في عام 2011 وهو يبلغ من العمر 18 عام، وقبل أن يكمل حلمه بأن يكمل دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية على نهج والده وشقيقه حازم، ويترك بعدها والده بجرح غائر لم يندمل حتى يومنا هذا.

مسيرته الفنية