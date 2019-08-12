محامية بدرجة فنانة رفض أهلها دخولها الوسط وتعرضت لـ “السباب” من السبكي.. محطات في حياة «إيمان السيد»

إشتهرت بالأدوار الكوميدية التي قطعت بها مشوار طويل في عالم الفن، واستطاعت أن تكتب اسمها إلى جوار كبار نجوم الكوميديا، على الرغم من أن أعمالها لا تتخطى الأدوار الثانوية، إلا أنن لا يمكن أن ننكر دورها الفعال في أي عمل تشارك فيه، كما أنها مثلت أما كبار النجوم أمثال الزعيم عادل إمام، ولها عدد من الأعمال التراجيدية، إلا أنها أجادت الأدوار الكوميدية بجدارة، إنها الفنانة إيمان السيد، وفيما يلي سنعرض لكم مقتطفات عن حياتها عبر موقعنا المتميز موقع نجوم مصرية.

نشأتها

الفنانة “إيمان السيد أحمد”، إلا أنها إشتهرت فنيًا بـ إيمان السيد، من مواليد 7 أبريل 1980، وعمرها يناهز حاليًا 38 عامًا، إكتشفت موهبتها منذ الصغر فكانت محبة للتمثيل، وتجيد تقليد المشاهير، فكان يتجمع حولها مدرسيها وأصدقائها، بعد حصولها على الشهادة الثانوية إلتحقت بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، وحصلت منها على درجة الليسانس.

بدايتها الفنية

أما عن اتجاهها إلى التمثيل، فقد صرحت لبرنامج “اليوم” على قناة “الحرة”، عن قصة بداية مشوارها، حيث قالت:

“دخلت في يوم المحاضرة في الكلية ولقيت المدرجات زحمة فطلعت قعدت مع فريق التمثيل في رعاية الشباب، ومن ساعتها بقيت أمثل معاهم.. الموضوع كله صدفة”

ولكن والديها قد عارضوا دخولها عالم الفن، وبداية مشوارها في التمثيل، خائفين على أن يؤثر ذلك على مستواها الدراسي، ، وبعد تخرجها عملت في مجال المحاماة لفترة، ولكنها قررت تركه والسعي وراء شغفها، إلا أنها لم تنجح في الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية، بسبب شكلها، فالتحقت بورشة مركز الإبداع الفني، مع المخرج خالد جلال، والذي ساعدها كثيرًا وقدمها للجمهور من خلال إشراكها في مسرحياته.