أظهر نجم الاتحاد “عبد الرزاق حمدالله” مهارات عالية خلال المباراة التي جمعت بين نادي الاتحاد الذي يلعب في صفوفه ونادي العدالة، وذلك ضمن الدوري السعودي روشن لعام 2023، الأمر الذي جعله محط اهتمام من قِبل الكثيرين من عشاق كرة القدم، لذلك سوف نقدم لكم اليوم نبذة مختصرة عن مجموع الأهداف التي سجلها اللاعب حمدالله خلال الدوري السعودي.

التعريف باللاعب عبد الرزاق حمدالله

لاعب كرة القدم “عبد الرزاق حمدالله” يحمل الجنسية المغربية، حيث كانت ولادته بمدينة آسفي في المغرب، وذلك يوم السابع عشر من كانون الثاني ديسمبر عام 1990 ميلاديًا.

يلعب “عبد الرزاق حمدالله” على الدوام في موقع الهجوم، كما أنه في الوقت الحالي يلعب في صفوف نادي الاتحاد السعودي، الذي قام بالانضمام إليه خلال عام 2021 بعد تنقله بين العديد من الفرق الكروية، بينما على الصعيد الدولي فإن “عبد الرزاق” يلعب في صفوف منتخب وطنه الأم “المغرب”.

مجموع أهداف حمدالله خلال الدوري السعودي

وصل المجموع الإجمالي لأهداف لاعب كرة القدم المغربي “عبد الرزاق حمدالله” خلال الدوري السعودي إلى مائة هدف، حيث كانت بداية التحاقه للعب ضمن هذا الدوري برفقة نادي النصر، الذي قام بالانضمام إليه خلال عام 2018 ميلاديًا، وظل برفقته حتى انفصل عنه عام 2021.

نجح “حمدالله” خلال هذه الفترة في تسجيل 77 هدف، مع حصوله على لقب “هداف الدوري” لموسمين متتابعين، وعلى الرغم من كل هذه الإنجازات فقد ترك “عبد الرازق” صفوف نادي النصر؛ لينتقل للعب في صفوف نادي الاتحاد.

عدد أهداف اللاعب المغربي حمدالله برفقة نادي الاتحاد

قام اللاعب “عبد الرزاق حمدالله” بالانضمام إلى صفوف نادي الاتحاد في السادس عشر من كانون الأول ديسمبر عام 2021 ميلاديًا، وقد استطاع منذ هذه اللحظة حتى وقتنا الحاضر أن يسدد 23 هدفًا، كان آخرها الهدفين الذي نجح في تسديدهما خلال مباراته الأخيرة ضد نادي العدالة، وذلك أثناء الدور السادس عشر من الدوري السعودي روشن.

يتميز اللاعب المغربي “حمدالله” بموهبته المتميزة في التسديد صوب المرمى، وقدرته على التنبؤ بتحركات الخصم خاصةً حارس المرمى، بالإضافة إلى سرعته العالية على أرض الملعب.