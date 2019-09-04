مجموعة مارسيليا تحتفل بمرور 20 عامًا على عرضها المباشر أداء صابر الرباعي

شهدت شواطئ الساحل الشمالي عرضًا هائلاً آخر أضاء سماء الليل مع الأغاني اللحنية المرددة التي ألقاها المطرب صابر الرباعي أمام الحشود المبتهجة المتوقعة، على مسرح مرسيليا بيتش 4، حيث “جاء هذا الحفل في الاحتفال بمرور 20 عامًا لدى مجموعة مارسيليا، وقال شريف حلو رئيس مجموعة مارسيليا: “لقد حققنا إنجازات تستحق مائة عام من النجاح في القطاع العقاري، “20 عامًا من تغيير مفاهيم الإسكان والترفيه من مجرد أماكن إلى نمط حياة جذاب ومثير للاهتمام لـ 20.000 عائلة عبر أكثر من 20 مشروعًا عبر الساحل الشمالي ومرسى مطروح والإسكندرية والعين السخنة”.







على مدار العقدين الماضيين ، نمت مرسيليا لتصبح معروفة لنا كموطن للترفيه المطلق وأسلوب الحياة الفاخر، حيث أنها مرسى العطلات الصيفية والحفلات والاسترخاء والسلام للبعض، ونمط حياة آمن وعالي الجودة لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستثمار في مستقبل أكثر إشراقًا لعائلاتهم.







جولدن يارد مارسيليا بالعاصمة الإدارية الجديدة

أضاف الحلو كذلك أن الحدث يحتفل بالإضافة الأحدث إلى محفظة المشاريع الرائدة للمجموعة، “جولدن يارد” تم إطلاقه قبل شهرين في العاصمة الإدارية، ويتوقع تسليمه على مرحلتين خلال 3 سنوات، حيث يوفر “Golden Yard” لسكان المستقبل موقعًا متميزًا في العاصمة الجديدة مع إطلالة مباشرة على الحي الدبلوماسي، باستثمار 5 مليارات جنيه، ويقدم المشروع تطويرًا متعدد الاستخدامات متكاملًا على مساحة 42 فدانًا، ويتألف من 1754 وحدة سكنية فاخرة، فضلاً عن مركز تجاري ذو تصميمات مميزة وإطلالة خلابة على المساحات الخضراء.







يقدم “جولدن يارد” أيضًا مجموعة متنوعة من المرافق والخدمات الأساسية التي تعزز أسلوب حياة صحي بما في ذلك نادي رياضي اجتماعي يحتوي على صالة رياضية وسبا وحمامات سباحة وملاعب كرة قدم وملاعب متعددة الاستخدامات.







كاسكاديا مرسيليا للاستثمار العقاري

كما أعلن الحلو عن إطلاق مشروع جديد “كاسكاديا – الساحل الشمالي” في قلب سيدي عبد الرحمن، مع موقع مركزي بالقرب من المعالم السياحية، بعد 10 دقائق من مدينة نيو العلمين وساعتين من القاهرة، كاسكاديا هي فريدة من نوعها وأضاف قيمة لمشاريع الساحل الشمالي في مرسيليا، يشبه المشروع جزيرة عائمة حيث تقع الوحدات السكنية في الجزر مع البحيرات الكريستال الرائعة.