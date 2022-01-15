مجدي الهواري: حتى خطيب الجمعة بيدعيلنا نرجع أنا وغادة عادل

مازح المنتج والمخرج مجدي الهواري، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بمنشور حول المطالبة بعودته مرة أخرى لطليقته النجمة غادة عادل، بعد ظهورهما في برنامج “بصراحة مع” الذي يذاع عبر قناة “mbc”.

وكتب الهواري، عبر حسابه على الفيس بوك: “حتى خطيب الجمعة بيدعيلنا نرجع أنا وغادة.. أصبحت قضية رأي عام”.

وعاتبه عدد من متابعيه الذين رفضوا المزج بين السخرية والدين، فعدل الهواري، منشوره على الفور إلى: “حتى خطيب الجمعة فاضل يدعيلنا نرجع أنا وغادة.. بقى مطلب جماهيري”.

مجدي الهواري، هو منتج ومخرج مصري، من مواليد 30 يونيو 1977 في محافظة قنا، تخرج في المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان، واشتهر بتقديم الأفلام الكوميدية الشبابية التي حققت نجاحًا كبيرًا، وأبرزها كمنتج: “عبود على الحدود، وبلية ودماغه العالية، والناظر”، وكمخرج: “55 إسعاف، وعيال حبيبة، والعيال هربت، وخليج نعمة”.

تزوج الهواري، من الفنانة غادة عادل، الذي قدمها في عدد من أفلامه الناجحة، والتي أنجبت منه أبنائهم الخمسة: (محمد، وعبد الله، ومريم، وحمزة، وعز الدين).