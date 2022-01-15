مجدي الهواري: حتى خطيب الجمعة بيدعيلنا نرجع أنا وغادة عادل

أسامة مقلد

مازح المنتج والمخرج مجدي الهواري، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بمنشور حول المطالبة بعودته مرة أخرى لطليقته النجمة غادة عادل، بعد ظهورهما في برنامج “بصراحة مع” الذي يذاع عبر قناة “mbc”.

مجدي الهواري: حتى خطيب الجمعة بيدعيلنا نرجع أنا وغادة عادل

وكتب الهواري، عبر حسابه على الفيس بوك: “حتى خطيب الجمعة بيدعيلنا نرجع أنا وغادة.. أصبحت قضية رأي عام”.

مجدي الهواري: حتى خطيب الجمعة بيدعيلنا نرجع أنا وغادة عادل 1 15/1/2022 - 11:21 ص

وعاتبه عدد من متابعيه الذين رفضوا المزج بين السخرية والدين، فعدل الهواري، منشوره على الفور إلى: “حتى خطيب الجمعة فاضل يدعيلنا نرجع أنا وغادة.. بقى مطلب جماهيري”.

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مجدي الهواري: حتى خطيب الجمعة بيدعيلنا نرجع أنا وغادة عادل 2 15/1/2022 - 11:21 ص

مجدي الهواري، هو منتج ومخرج مصري، من مواليد 30 يونيو 1977 في محافظة قنا، تخرج في المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان، واشتهر بتقديم الأفلام الكوميدية الشبابية التي حققت نجاحًا كبيرًا، وأبرزها كمنتج: “عبود على الحدود، وبلية ودماغه العالية، والناظر”، وكمخرج: “55 إسعاف، وعيال حبيبة، والعيال هربت، وخليج نعمة”.

تزوج الهواري، من الفنانة غادة عادل، الذي قدمها في عدد من أفلامه الناجحة، والتي أنجبت منه أبنائهم الخمسة: (محمد، وعبد الله، ومريم، وحمزة، وعز الدين).

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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