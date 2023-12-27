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مجاهد بن حزام: المسرح أساس الفن السينمائي والدرامي وأهم محطات النجاح للنجوم

صلاح عريان

المسرح يتطّلب الجمع بين الأفكار والقدرات الإبداعية

وأضاف مجاهد بن حزام بأن العمل المسرحي يتطّلب الجمع بين الأفكار والقدرات الإبداعية لجميع المشاركين، لذلك يساعد المسرح في تنمية مهارات التواصل مع الآخرين، فيؤثّر العمل المسرحي في منظور المُمّثل والمُشاهد على حدّ سواء، فالمُمثّل يستخدم جسده وصوته، بطريقة فنيّة لإيصال فكرته أو لتمثيل الصراعات وحلولها.

الفنان مجاهد بن حزام

جدير بالذكر أن الفنان مجاهد بن حزام شارك في العديد من الأعمال المسرحية سواء ثقافية أو اجتماعية أو فنية أو كوميدية بالإضافة إلى بعض الأعمال الدرامية والسينمائية، واصفًا المسرح بأنه يتطلّب جُهداً جماعياً للتدّرب على المشاهد المختلفة وإتقان الصعب منها، وكلّ ذلك في إطار زمني محدود.

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عن الكاتب:
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صلاح عريان

محرر صحفي منذ عام ٢٠١٨ ومعد برامج منذ عام ٢٠١٩ حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة الأزهر ٢٠٢٠.

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