مجاهد بن حزام: المسرح أساس الفن السينمائي والدرامي وأهم محطات النجاح للنجوم

أكد الفنان مجاهد بن حزام بأن الفن المسرحي هو أساس الفن السينمائي والدرامي بالإضافة إلى أنه أول درجات النجاح للفناننين والنجوم لما له من مهارات عالية تثقل الفنان بالخبرة منها تحسين الإسقاط الصوتي ونبرة الكلام والنطق بشكل سليم بالإضافة إلى المساهمة في تطوير مهارات الاستماع والمراقبة.

وأضاف مجاهد بن حزام بأن العمل المسرحي يتطّلب الجمع بين الأفكار والقدرات الإبداعية لجميع المشاركين، لذلك يساعد المسرح في تنمية مهارات التواصل مع الآخرين، فيؤثّر العمل المسرحي في منظور المُمّثل والمُشاهد على حدّ سواء، فالمُمثّل يستخدم جسده وصوته، بطريقة فنيّة لإيصال فكرته أو لتمثيل الصراعات وحلولها.

جدير بالذكر أن الفنان مجاهد بن حزام شارك في العديد من الأعمال المسرحية سواء ثقافية أو اجتماعية أو فنية أو كوميدية بالإضافة إلى بعض الأعمال الدرامية والسينمائية، واصفًا المسرح بأنه يتطلّب جُهداً جماعياً للتدّرب على المشاهد المختلفة وإتقان الصعب منها، وكلّ ذلك في إطار زمني محدود.