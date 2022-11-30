متحف كفر الشيخ الآثري يستقبل وفود برلمان الشباب

شهد متحف كفر الشيخ زيارة وفود برلمان الشباب، وتستمر لمدة ثلاثة أيام ويضم كل وفد 40 عضو، تتم في زيارات متتالية وذلك تنفيذا لتوصيات اللقاء الحواري الأول الذي تم في منتصف نوفمبر الجاري، برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الزيارة جاءت في إطار تحقيق توصيات لقاء الشباب باللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشيراً إلى أن زيارة المتحف تثري معارف الشباب بتاريخ وحضارة مصر القديمة ومسار العائلة المقدسة في مصر من ‏‏خلال مدينة سخا، إحدى المدن التي مرت بها العائلة ‏المقدسة خلال تواجدها في مصر، بالإضافة إلى أن المتحف ‏‏يعرض بعض القطع الأثرية التي تعود للعصر ‏الإسلامي وتكشف عن روعة الفن والتراث الإسلامي ‏وربطها ‏بمدينة فوه والتي ازدهرت في العصر الإسلامي.‏

وعبر الشباب المشاركون عن مدى سعادتهم وهم يطالعون بالمتحف العديد من القطع الأثرية، أهمها تمثال الملك رمسيس الثاني ومجموعة مميزة من تماثيل إيزيس، لوحة الزيوت السبع المقدسة، لوحة حجرية عليها نحت بارز تصور حورس ومجموعة أواني خزفية أثرية.

وقد شهد الأسبوع الماضي زيارتهم لمركز استدامة بديوان عام المحافظة، تلي ذلك زيارة مرفق الإسعاف، وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وإشراف تنفيذي محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، الجولات من تنظيم وتنفيذ فريق عمل الإدارة.