“متجوزة الحديد”.. “كابتن ياسمين” أول مدربة جيم رجالي

كمال الأجسام هي لُعْبَة مبدأها تضخيم عضلات الجسم وابرازها لدى الرجال، كما تنافس فيها الرجال لاستعراض ضخامة عضلاتهم وقرداتهم على حمل الأوزان، كما أنه يوجد بها بطولات كبيرة يتنافس فيها اللاعبين مثل بطولة “مستر أوليمبيا” التي فاز بها المصري “بيج رامي” على مدار عاميين متتاليين، ولكن هل ينصح بتضخيم العضلات ولعب كمال الأجسام للنساء مثل الرجال؟

“كابتن ياسمين” أو “بيج ياسمين” كما يدعوها البعض هي فتاة تبلغ من العمر 30 عام يقول البعض من الناس أنها تعاطت العديد من منشطات أو هرمونات ذكورة وذلك هو السبب الذي وراء تضخم كتلتها العضلية بهذا الشكل تشبهاً بالرجال كما زعم البعض.

ولكن جاء العديد من المتابعين داعمين لها حيث أنها أول مرة نجد فتاة تصل لهذا المستوى فساندها العديد والعديد من الفتيات عبر السوشيال ميديا حتى تصل إلى هدفها وتنجح في تلك اللعبة حيث صرحت ياسمين أن هذه الرياضة كوسيلة حب واحترام متبادل توصلها بقلوب الناس حيث أنها تتدرب منذ 15 سنة وذلك الذي جعلها مشهورة في أنحاء منطقتها ومحبوبة لدي الجميع كما أنها أيضا محبوبة بدرجة كبيرة لدى أبناء منطقتها، حيث انه لا يوجد أحد من المارين في الشارع إلا ويلقي عليها التحية أو يطلب أن يأخذ معها صورة.

ولا تكف طموحات كابتن ياسمين، حيث أنها ترغب في الوصول إلى مستوى أكثر تقدماً في اللعبة، كما قالت في تصريح آخر لها “متجوزة الحديد” ولكن بعد أن تعالج كتفها المصاب مصممة وحالمة للوصول لمستويات متقدمة.